免費乘車日│港鐵單日加開逾千班次　巴士熱門路線加開1300班

周日(19日)為​立法會換屆選舉，多個公共交通營辦商，包括港鐵、專營巴士營辦商及電車公司紛響應，為市民提供免費乘車優惠，各區人頭湧湧。

運輸署表示，全日交通大致暢順，公共運輸服務整體上能滿足需求，其中各專營巴士營辦商於多條來往假日熱點的路線（包括西貢、嶼南和石澳等）加開約1300班特別班次；港鐵則公布，昨早頭班車起至晩上11時，港鐵重鐵服務開出的班次，較上月正常的星期日多出超過1,000班車，整體運作大致暢順。



運輸署指，運輸署緊急事故交通協調中心周日由上午7時起，一直密切監察交通及公共運輸服務情況，協調不同政府部門和公共交通營辦商，適時調整服務以配合乘客需求。

因應較平日為高的乘客需求及實際交通情況，各公共交通營辦商於個別較為繁忙的路線及時段加強服務。港鐵各線（除機場快線外）均於個別時段加強服務，各專營巴士營辦商於多條來往假日熱點的路線（包括西貢、嶼南和石澳等）加開約1300班特別班次，而電車則維持正常服務。此外，各營辦商合共加派超過600名前線人員，在主要的港鐵站月台、巴士站和電車站協助維持乘客候車及上車的秩序，並於個別人流較為擠擁的時段和位置實施人流管理及安全措施。

▼全港免費乘車日東涌逼爆情況▼



+ 4

港鐵則指，自昨早頭班車起至晩上11時，港鐵重鐵服務開出的班次，較上月正常的星期日多出超過1,000班車，而港鐵巴士服務亦開出超過150班特別班次。同時，昨日額外調派了600多名工作人員在車站協助乘客，整體運作大致暢順。

▼立法會選舉日月台逼爆▼

