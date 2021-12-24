封區檢測｜屯門兆禧苑安禧閣完成強檢　約1210人受檢無人確診

衞生署衞生防護中心昨日（23日）公布一宗懷疑感染Omicron變異病毒株的新冠肺炎個案，當局當晚對其居所屯門兆禧苑安禧閣進行封區檢測。政府今早7時發聲明，指已完成該區強制檢測行動，當中沒有發現確診個案。



聲明表示，截至今日凌晨1時30分，約1210名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約560戶，當中約55戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

自今日上午約6時15分起，屯門指明「受限區域」內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

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昨日的個案是一名64歲男病人，於香港國際機場擔任洗手間清潔員，曾於7月10日及8月10日在港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。

按其工作性質，他須進行頻密定期2019冠狀病毒病檢測，他於12月2至20日期間的10次檢測結果均呈陰性。他昨日（12月22日）於香港國際機場的流動採樣站的檢測結果呈初步陽性，Ct值約27至32，同日出現病徵。

衞生署公共衞生化驗服務處化驗結果顯示病人樣本刺突蛋白基因涉及N501Y和T478K變異（L452R和E484K則呈陰性），因此中心現時懷疑病人帶有Omicron變異病毒株，但仍須進行全基因組測序分析，以確認病人是否帶有Omicron變異病毒株。