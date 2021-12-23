機場清潔工初確診涉Omicron　田北辰料不影響通關　專家：待觀察

港府積極爭取與內地免檢疫通關，惟本港今日（23日）出現機場清潔工初步確診個案，或帶變種病毒株Omicron，初步調查相信他在清潔禁區內、初確者專用洗手間時染疫。

人大代表、實政圓桌候任立法會議員田北辰認為，個案在機場工作、應可追查染疫源頭，相信不會影響中港兩地通關。呼吸系統專科醫生梁子超則表示，需時觀察初診者是否帶Omicron，以及病毒有否流入社區，他解釋，萬一病毒傳入社區，甚至擴散了兩至三代，中港通關前須「動態清零」。



人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰。（李澤彤攝）

人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰接受《香港01》電話訪問，指是次初確診的清潔工在機場工作，「起碼知源頭」，而機場有轉機客及來港客，難免會有漏洞，故早前已建議政府要求在港轉機逗留逾12小時須往酒店檢疫，盡力阻截傳播。

田北辰：通關由中央「拍板」

至於會否影響通關？田北辰說，通關一事由中央「拍板」，相信商討後不會輕易改變，「零星個案唔會影響通關，中央拍板唔會話日日改。」他預計不久後就通關一事，會有新公布。

呼吸系統專科醫生梁子超。（資料圖片）

梁子超：需時觀察會否影響通關 如居住大廈有否新確診者

呼吸系統專科醫生梁子超則表示，相信機場清潔工是輸入相關個案，惟未知是否帶Omicron變種病毒，若屬實「問題仲大」，因Omicron傳播速度快且有「免疫逃逸」，即使香港接種率高、效用亦不大。

至於個案會否影響通關？梁子超認為需時觀察，包括視乎初確者所住大廈及曾到訪的高危地方有否新增確診者等，他建議政府須盡快追蹤，否則萬一病毒傳入社區，甚至擴散了兩至三代，中港須「動態清零」才可通關。

他重申，機場及檢疫酒店清潔工，不論工作崗位，亦應執行最嚴謹的恆常檢測，而在Omicron肆虐時更應統一隔日檢測。

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