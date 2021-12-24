周守仁：普天同慶日子多陪伴有需要的人　特別是青年人、失意的人

今日平安夜，不少市民會與親友慶祝共渡佳節。天主教香港教區主教周守仁昨日(23日)發表聖誕賀辭，邀請市民陪伴種種有需要的人，他指，在這普天同慶的日子，可多陪伴有需要的人，特別是青年人，或是那些感到無助、孤獨或失意的人、情緒困擾而掙扎求存的人，或那些等候寛恕和修和的人等。



周守仁表示，當全球各地仍然受到新型冠狀病毒疫情困擾時，要熱切地期待聖誕節不容易。疫情似看不到盡頭，更甚是新型病毒出現了 Omicron 變種，醫學界仍在努力地研究它的殺傷力。國際間的邊界仍有採取嚴緊的限制措施，甚或封關，本地的社交活動仍見淡靜，就是聖誕節前也是如此，故此人們如何能夠興高采烈地去慶祝聖誕？

周守仁主教邀請大家在聖誕節陪伴種種有需要的人。

但聖誕節對基督徒來說，是要歡樂地慶祝「厄瑪奴耳」，即「天主與我們同在」，周守仁祝願天主「厄瑪奴耳」的祝福，在這聖誕節和2022年，常常伴隨著我們和我們鍾愛的人。

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聖誕節到臨，周守仁邀請大家在這普天同慶的日子，成為天主的傳訊者，多陪伴有需要的人。這些人可以是我們所鍾愛的人，特別是青年人，或是那些感到無助、孤獨或失意的人、情緒困擾而掙扎求存的人，或那些等候寛恕和修和的人，又或是那些在社會和經濟地位上備受剝削的人、歧視和不公義的受害者、難民和流離失所的人，而這份清單還可以繼續下去。