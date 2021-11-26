天主教候任主教周守仁談反修例後分裂　「唔係啱自己咀型至走埋」

耶穌會中華省省會長周守仁神父將於下周六（12月4日）接任天主教香港教區主教，他在教區年青人平台接受訪問時，談及2019年反修例風波後社會有很多分裂，先不論對與錯，但期望可以助香港修和，認為大家在一個善的環境和心態下，很多事可以溝通解決。他希望教區能夠與香港人同行，並寄望年輕人能夠有遠景，不要被眼前挫折擊敗，



治療撕裂傷口言論與湯漢樞機一致

周守仁在教區青年平台「沸點」接受由剛果來港的麥冠達神父訪問時，稱對即將上任有少許緊張及惆悵。談及對教區未來展望，他說2019年後香港出現很多分裂，先不論誰對誰錯，「呢個喺歷史會睇返」，而真理是一個過程，會慢慢呈現，現時要去幫助香港修和，如何走在一起做得更好，認為在善的環境下，很多事情可以溝通和解決。他期望教區「能夠真係同香港人一齊行」。

天主教香港教區宗座署理湯漢樞機日前亦發牧函，同樣提及香港經歷了社會事件後，出現撕裂及政治制度改變，教區希望協助治療傷口。

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籲年輕人要擁抱多元

周守仁曾為兩間華仁書院的校監，提及過去的教育工作，周守仁指要陪伴年輕人，「老實講，年青人肯比你陪伴，你應該覺得係一份福氣。」他寄語年輕人把握青春和時間，學習聆聽，擁抱多元，「唔係啱自己嘴型先走埋一齊」，不要被眼前挫折打低，「教會有好多問題，需要改善成長，唔好放棄教會。」

你哋（年青人）有嘅資產，我已經冇乜嘅資產就係你哋有嘅青青同時間，同埋你地有嘅係創意，好好把握呢啲資產。記得呢個世界未來係屬於你嘅，唔會再係屬於我架。依家係好時候去學習、互相聆聽，最緊要係擁抱多元，唔係啱自己咀型至走埋。 喺呢個多元裡面，一齊一定有共同願景。唔同願景去滿足大家夢想，唔好畀眼前挫折打低你哋。你有嘅係時間同青春，你有嘅係創意，你有嘅係將來，唔好放棄你嘅信仰，我哋教會係好多問題嘅，好需要改善成長，唔好放棄你嘅教會。 天主教香港教區候任主教周守仁

周守仁牧徽。(公教報網頁)

解釋牧徽為何有長頸鹿

談及日前公布的牧徽，周守仁笑指猶如動物園，解釋長頸鹿寓意年輕人要有遠景，「依面對嘅困難唔係永遠嘅」；白鴿口中的七色樹枝，標誌挪亞方舟故事中，水退後上主對人的承諾，展現愛及對生命的尊重；中間的多元合一標誌，則是期望擁抱多元精神，「唔係同一，而係合一」。