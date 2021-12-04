香港教區新主教周守仁：缺年青人教會無將來　形容六四為傷痛經驗

香港天主教教區主教懸空將近3年，最由耶穌會中華省省會長周守仁接任，今日（４日）於聖母無原罪主教座堂，晉牧成為天主教香港教區第9任主教。



周守仁致詞時，提到教會要關顧年輕人，指教會不能缺乏年輕人和靈修「缺乏青年人嘅教會，係無將來嘅教會。」新主教亦被問及六四民運，以及日後會否容許續辦六四祈禱會。周形容六四是傷痛經驗，不希望再發生，亦會為亡者祈禱，「教會為亡者祈禱一直有，可以繼續為修和、共融祈禱，呢啲絕對可以㗎嘛！」



今日的晉牧禮有大量天主教徒參與，包括行政長官林鄭月娥、前特首曾蔭權夫婦亦有到場。有天主教徒表示，對有新主教很有寄望，期望新主教領導下，教會不會再以「長輩式」與年輕人溝通。



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晉牧儀式由天主教香港教區宗座署理湯漢樞機主禮，並由榮休主教陳日君樞機、輔理主教夏志誠襄禮。陳日君及夏志誠為周守仁「覆手」祝福，又向周守仁授予福音書、戒指、禮冠及牧杖。大量天主教徒亦有參加儀式見證周守仁成為新任主教，除林鄭月娥及曾蔭權夫婦，食物及衛生局局長陳肇始，

周守仁致詞時指自己將會盡心盡力承擔主教責任，未來將會在兩方面下功夫，指教會不能缺少青年人和靈修，「缺少青年人嘅教會，係冇將來嘅教會；缺乏靈修的教會，會變得過於教條性及形式化。」周續稱，教會要作橋樑的角色，耐心聆聽和交談，連結其他基督教派，不同群體、組織及機構。

周守仁在典禮後見記者，被問及是否因立場溫和、能被各政治陣營接納而獲羅馬教庭任命。他笑言「真係唔知道」，但相信「溫和啲會好啲」，可包容及容納不同聲音，達多元合一。

周守仁︰教會願意成為橋樑及平台

對於香港過去兩年的情況，會否有方法可修復香港撕裂？周守仁說，香港形勢複雜，各方均需付出誠意接洽及交談，形容教會願意成為橋樑及平台，找出溝通方法及渠道「唔會話一開始掂哂、大家要試下水溫」。

「各方都要放低啲自己嘅堅持、執著，當然每人都有堅持同核心價值，但係價值裡面我哋都可以相遇，只係點表達出嚟！」 新任香港天主教教區主教周守仁

他又形容，1989年的六四事件是傷痛經驗，不希望再發生，希望大家能夠多了解對方立場及困境，要多思考別人的情況。至於日後會否舉辦六四祈禱會或為社會議題祈禱，他則表示，「教會為亡者祈禱一直有，可以繼續為修和、共融祈禱，呢啲絕對可以㗎嘛！」

周︰對年輕人有信心

周守仁講辭中提到教會若無青年人無將來，被問及認為香港有將來嗎？他形容曾發生的事令人不舒服、不開心，但要「望遠啲」，相信社會給予年輕人空間表達意見，找到遠景便可，他重申對年輕人有信心。他又說，相信大家要抱有希望、正向思考，「負面嘅嘢大家都知道，唔係話假，但只活係負能量，大家都唔會走得好遠。」

至於《港區國安法》會否影響教會事務？他形容國安法仍在發展中、不太清楚，會「靜待去聽」，被問意見亦願意表達。他未有回應如何看待中梵關係、國家宗教局有否約見等問題。

教徒對新主教抱期望

天主教徒Agnes對新主教很有寄望，「我做咗教友10幾年，呢個神父好值得我哋去支持佢、鼓勵佢」她認為周守仁思想很年輕，又有接觸教育及年輕人經驗，可令香港教區「後生啲」一洗以往古板印象。她續說，希望教會能多了解年輕人內心世界，「先可以知道點解會有咁多運動搞出嚟」，要探討解決問題亦相對容易，但不要以「長輩式」溝通。

另一位教徒陳女士說，自己居住沙田區，特意到主教座堂見證主教晉牧，由於教堂很早已坐滿，只能在小禮堂觀看轉播。她稱，會默默為主教祈禱，自己已是七十多歲長者，「都係睇後生嗰代。」教徒溫女士指，自己是新教友，雖然對新主教不太熟悉，但都想見證盛典，對此感高興。