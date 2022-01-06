公屋單位建築成本增6.5%至平均65萬元　居屋成本則跌16%至76萬

房委會財務小組委員會今日（6日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。根據房委會最新的財政預測，該會財政儲備料至2026年3月底有577億元。委員會主席陳家樂稱，相信儲備足以應付未來5年的建築和營運成本。

房委會預料，2022/23年的建築成本為221億，較去年大增17億，增幅達9%，因應建屋量增加，隨後3年的建築成本會持續上升。房委會指，目前每個公屋單位的建築成本約65萬元，較上一個年度增加4萬元，居屋建築成本則為76萬元，較前一個年度下跌14萬元，跌幅近16%。



房委會財務小組委員會今日（6日）審議本年度財政預算案及未來4年財政情況。(鄭子峰攝)

房委會預計2022/23年的建築成本為約221億元，較上一個年度增加17億元，增幅達9%，當局解釋開支增加是因為建屋量和投標價上升，估計隨後3年的建築開支亦會持續增加，至2025/26年會增至334.21億元。

至於每個單位的建築成本，房委會表示，興建一個公屋單位建築成本為65萬元，而居屋則為76萬元。比對上一年度的數字，公屋單位成本增約4萬元；每伙居屋則下跌14萬元，跌幅達近16%。

另外，在上一個年度，有4,000個居屋單位提早收樓，令入帳期提前，令資助自資居所預算較原先預期增加5.46億。

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政府在最新的長遠房屋策略提到，會在未來10年供應33萬伙公營房屋單位。房委會指，最新一份財政預算只計及將會完成約10萬個單位的財政承擔，並未計及《施政報告》和長策整個10年期的建屋量。

陳家樂表示，後5年期的建屋量大增，相信屆時建築成本將會比目前估計的急增一倍以上，但強調有關估算仍是初步階段，需考慮到很多困素，難以提供實際估算數字。

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