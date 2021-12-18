居屋禁售期或延至5年　房委會委員意見分歧　有人憂減慢流轉

據了解，房委會資助房屋小組將會於聖誕節前加開會議，商討收緊資助房屋的轉售限制，有傳媒引述消息指，或會規定業主需住滿5年或以上才准高於原價轉售，較現時的2年長。

房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉今天（18日）在電台節目表示，同意收緊相關的限制，不過另一名委員、測量師學會前會長劉振江則指，如果「限太死」，會影響居屋的流轉，帶來土地資源效益的問題。



房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片／羅君豪攝）

招國偉表示，聯會一項研究發現近年居屋於未補價轉售的溢價高出原價一倍，轉售獲利達到200萬元，政府應該適時檢視相關政策，考慮延長禁售期，由現時兩年延至五年。他稱，雖然投機交易宗數或不多，但不能等到問題變得很嚴重才去正視，而且未來居屋供應增多，相關情況或會增加。

劉振江則認為，溢價問題在於過去數年樓價上升，也是以往政策帶來的後果，但如果轉售限制「太死」，市民會被綑綁於房屋，影響居屋的流轉，帶來土地資源效益的問題。他稱，關鍵是「令件事唔好浮面」，或者訂立合適的利潤限制。

資深測量師劉振江。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

招國偉回應指，現時仍有38萬間居屋未補價，政府未來亦會增加居屋單位數量，因此流轉應不受影響。他又指，居屋屬資助房屋，不期望變成炒賣，若補了價便與私樓相距不遠，因此希望二者可以切割，日後可以研究再放寬白居二的配額，強調無補價不等於禁止轉售。

劉振江稱，房委會將會開會討論，而一旦要延長禁售期，料不需修例，只要推出政策，並在地契落實便可。