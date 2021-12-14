被控合謀定價兩清潔承辦商　今年9月中房委會標書共值6700萬

2017年年底的海麗邨工潮，揭露房屋署新舊外判清潔商疑「左手交右手」。競爭事務委員會今日（14日）在競爭事務審裁處向香港工商清潔服務有限公司、民順清潔有限公司及兩間公司3名董事展開法律程序，控告他們涉合謀定價。

不過《香港01》發現，房委會今年9月批出的標書中，仍見香港工商與民順中標，最高一宗涉款近2,451萬元，兩間公司獲批的合約則近6,752萬元。另外，香港工商兩名被控的董事陳明珠及鄭業釗，分別持有「冠星環衛有限公司」及「宏陽興業有限公司」，地址與涉事的香港工商位亦於同一樓層。



兩清潔商涉合謀定價投房委會合約 競委會提告指共用辦公室及電腦

海麗工潮結束4年 競委會今告承辦商合謀定價 楊彧：遲來的公義

房委會投標小組主席曾稱看不到「左手交右手」

2017年12月27日，一群來自海麗邨的外判清潔工人發起罷工，相關清潔工原受聘於「民順清潔有限公司」，被要求簽署自願離職信、在無遣散費下，過渡至承接該邨清潔服務的新外判商「香港工商清潔服務」。罷工工潮持續發酵了十日，資方最終妥協，罷工清潔工人成功爭取遣散費至按年資乘以1,200元。

事件亦揭露新舊外判商香港工商與民順共用同一辦公室，疑「左手交右手」。不過房委會投標小組主席張達棠於2018年曾指，不認為投標制度存重大漏洞，「睇唔到有左手交右手呢個情況。」

特首林鄭月娥在2018年的《施政報告》中指，完成政府服務合約的非技術員工的待遇和勞工權益檢討，新措施適用於以後招標的相關政府服務合約。房委會2019年亦指，該年4月1日起的服務合約中「工資」所佔的總技術評分比重訂為25%，以鼓勵承辦商提供更高工資。

兩公司獲批石圍角邨及梨木樹（二）邨新服務合約

翻查房委會今年9月批出的標書中，仍見香港工商與民順中標。香港工商獲批石圍角邨潔淨服務合約，以及鴨脷洲邨、慈正邨的續期潔淨服務合約，共涉及近5,799萬元。而民順亦獲批梨木樹（二）邨潔淨服務合約，金額約近953萬元。

另外，香港工商亦於去年4月獲房委會批出石排灣邨潔淨服務合約，價值2,015萬元；於2019年10月及9月分別獲批出天瑞（一）邨續期潔淨服務合約及鴨脷洲邨潔淨服務合約，兩宗合共金額約2389萬元。

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兩被控董事名下尚有兩間公司

根據公司註冊處資料，香港工商董事為陳明珠及鄭業釗，兩人已被競委會控告，而兩人分別持有冠星環衛有限公司及宏陽興業有限公司，三間公司註冊辦公室地址同為有線電視大樓30樓，而宏陽興業與香港工商地址更是一樣。冠星環衛的英文名稱中包括Environmental Services，估計同樣為清潔公司。

至於同樣被控的民順清潔董事則為陳美珠及鄭學權，不過陳美珠未有被控。另外，鄭學權與鄭業釗亦共同持有特區清潔商協會有限公司，該公司為香港環境衛生業界大聯盟成員，其他董事包括鄭炳煒及李大群，辦公室地址與宏陽興業、香港工商亦一樣。

房委會指將審視有關承辦商有否違反名冊管理和合約上的要求，並因應個案的情況及嚴重性採取恰當的規管措施。（資料圖片／梁鵬威攝）

房委會：已要求承辦商須交「不合謀投標確認書」

房委會回覆指，已參考競委會推出的「不合謀條款」範本和「不合謀投標確認書」，加強標書就有關承辦商不得作出反競爭合謀的條款，並要求承辦商由2018年4月1日起在提交標書時，須同時提交「不合謀投標確認書」以作確認。至於是否已將兩間公司從潔淨服務承辦商名冊中除名等問題，房委會僅指將審視有關承辦商有否違反名冊管理和合約上的要求，並因應個案的情況及嚴重性採取恰當的規管措施。