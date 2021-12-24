童樂居虐兒案｜警方公開虐兒過程：掌摑、拋落地　總數18童入院

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街的院舍「童樂居」，有3名女職員涉嫌虐兒於本周三（22日）被捕。警方今日（24日）披露案件細節，被捕3名職員年屆23至44歲，擁有專業資格，在幼兒院工作超過兩年，案件中共有7名幼童被施虐，年紀最小僅2歲，最大亦只有3歲半，他們分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身上有紅腫及瘀傷，現正留醫，情況穩定。到傍晚再多5名幼兒送院，晚上另多6童入院，累計多達18人。



警方強調，任何人如虐待兒童，忽略或疏忽地令兒童受不必要痛楚及傷害，都要負刑責，一經定罪最高可判監禁十年。



任何原因都唔係藉口，向啲咁細個且毫無反抗力小朋友施襲，點講都講唔通！ 西九總區刑事部警司鍾雅倫

3名被捕女職員擁專業資格 工作兩年以上

西九總區刑事部警司鍾雅倫交代案情時形容，今次是一宗不幸事件，警方在本月三（22日）接獲幼兒院管理層舉報，指收到匿名投訴校內出現虐兒事件，案件交由西九龍重案組調查，警方翻查幼兒院閉路電視後，發現有職員涉嫌向幼兒施襲。

警方迅速鎖定3名院舍女職員，年齡介乎23至44歲，同日晚上以虐待或疏忽照顧兒童將她們拘捕，她們擁有專業資格，在幼兒院工作超過兩年，當中2人涉嫌出手傷害兒童。

警方：如有人要負責會再作出拘捕

案件中共有7名受害小童（6男1女，2歲至3歲半），因不同原因在出生後沒有父母照顧，由法庭頒令交由社會福利署監管，他們分別被人扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至拋落地下。現時在啟德兒童醫院治療及觀察，傷勢主要有紅腫及瘀傷，情況穩定。據了解，傍晚再有5名幼兒被送到醫院檢查。

鍾雅倫強調，警方非常重視案件， 暫時不揣測被捕人犯案動機，「任何原因都唔係藉口，向啲咁細個且毫無反抗力小朋友施襲，點講都講唔通！」警方會調查案件是否屬個別事件，還是一連串的虐兒行為，「暫時拘捕3人不代表案件已完結，如有人要負責會再作出拘捕。」

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

截至今晚9時，共有18名院舍兒童入院，最初7人在兒童醫院留醫，另5人在廣華醫院、3人在明愛醫院、3人在聯合醫院，全部情況穩定。

居民目睹有人操場虐兒向院方舉報

鍾又指出，案件是由一名居住幼兒院附近的居民揭發，居民在本月17日目擊有人在校內操場虐兒，遂通知院方管理層，「幼童竟然被一班可信的照顧者施襲，如非附近居民發現，到恐怕至今未被揭發。」

西九龍虐兒調查組主管湯皓婷表示，警方今年接獲871宗虐兒案件，當中444涉及身體虐待，數字較去年同期升七成，她呼籲市民如目擊虐兒事件不應旁觀，坐視不理，保護兒童不能單靠任何一方，相關人士、機構、界別同心同行，才能保障兒童安全福祉，任何人如虐待或疏忽照顧兒童，一經定罪最高可判監禁10年。