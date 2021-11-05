虐兒案今年首三季增66%達871宗、近半涉性侵　兩成受害者未滿6歲

本港今年首三季虐待兒童案件有871宗，較去年同期增近66%，受虐兒童當中18%即有153人僅0至5歲。警方指，留意到虐兒案宗數上升，「好多時起因都係大人」，如父母之間起衝突，發洩在小朋友身上。性侵兒童案中，涉非法性交有100宗，約30%涉及網上交友。警方正展開「童行‧同心」保護兒童計劃，包括推出web app，為5歲起用家提供求助資訊。

有12年調查虐兒案經驗的警司表示，如家長接獲子女求助後及早介入，交由專家處理，能夠制止情況惡化，曾有一名女童自7歲起多次遭親父性侵，但得不到母親支援，並因家庭壓力棄告，但息事寧人並無解決問題，數年後與家人重聚，再遭偷拍沖涼片段。



（鄭秋玲攝）

警方今年首三季，共接獲871宗虐待兒童刑事案件，較去年同期增近66%，當中444宗涉及身體虐待，427宗涉及性侵犯，分別上升約70%及62%。受虐兒童當中18%即有153人僅0至5歲，分別是74男、79女。

性侵兒童案中，最多涉及猥褻侵犯有258宗，在公眾地方發生的非禮案佔最多，由陌生人犯案。其次是非法性交有100宗，當中約30%涉及網上交友，受害兒童可能經過網上、程式、社交平台接觸，或者打機聊天室結識。

刑事部警司李經晞表示，留意到虐兒案宗數上升，疫情下的經濟環境影響家長情緒，又需長時間共處一室等，都有可能是肇因，從其辦案經驗所見，「好多時起因都係大人」，如父母之間起衝突，發洩在小朋友身上。

她分享，曾有來自離異家庭的七歲女童，疑不堪母親施壓，指控在父親家短住期間遭性侵，惟錄口供時態度迴避及「似背答案」，與家傭口供亦不符，無法落案起訴，其母親不滿並繼續報警數次，社署介入後決定接管，該名女童亦十分願意去保良局，「父母唔識得減壓，希望喺個女口中聽到自己喜歡嘅說話，令到小朋友受到嚴重精神虐待。」

女童自7歲起受性侵 長期被無視最終遭強姦

負責調查虐兒案近12年，李經晞分享一宗深刻個案，一名12歲女童透過學校報警，指自7歲起遭親父性侵，初期經常趁事主洗澡時藉故入內，到後期觸摸非禮，甚至多次強姦。原來事主曾向母親求助，惟母親指「無咁嘅事」，只著事主鎖門，「但其實佢係住喺一個無房嘅碌架床，佢係鎖唔到門。」女童最終決心報警，「因為佢話妹妹今年七歲啦，當年第一次畀爸爸侵犯都係七歲，所以好擔心妹妹，覺得要出聲。」

但當案件準備上庭時，女童突然放棄指證，因為自父被還押後，母親出現精神問題，弟妹因而需入住保良局，亦情緒不穩，「佢覺得自己做咗個壞人，明明係受害人，變咗做屋企嘅罪人。」案件最後只能擱置，事主到保良局兒童之家生活。

受害女童由兒童之家回家居住 再遭獸父偷拍沖涼

事隔三年，事主同意逢周末回家，卻發現父親偷錄洗澡片段，於是再報警並起訴定罪。李經晞指，案件反映沒有適切幫助及專家處理，「息事寧人」不能解決問題，當子女求助時，家長能夠及早介入，「或者可以阻止到佢被非禮、被強姦多次嘅傷害，亦都可能減少到其他家庭成員的心理傷害。」

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防止罪案科高級督察邱潔晶表示，與其他刑事案不同，「調查虐兒案件其實好大挑戰，無得做情報蒐集、高姿態巡邏預防等， 好需要市民大眾提升保護兒童意識，大家一齊去參與。」警方正展開「「童行‧同心」保護兒童計劃，包括推出一站式分年齡層多功能web app ，因應不同年紀用家包括5歲至11歲兒童，指導在不同案件中如何求助等，另亦為成年人提供精神健康資訊。

▼推出web app 向兒童提供求助資訊▼



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另外警方推出開合跳挑戰短片比賽，由10月10日起收到逾500條短片，為響應11月20日聯合國世界兒童日，希望目標是收集到1,120條短片。

（其他已報名參選人士名單，請按此）