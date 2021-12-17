舉報虐兒｜抗拒被碰等反應或是被虐線索　社工籲立法也需培訓配套

今年首三季，平均1日發生3宗懷疑虐兒個案，政府正擬訂立法建議，建立強制舉報虐兒個案機制，並加強有關專業工作者識別虐兒的培訓。有關注虐兒個案的社工認為，如一般專業人士未接受過培訓，對小朋友被虐待敏感度或較低，會錯過情緒特徵等「線索」，籲立法同時必須配合培訓，設立清晰原則，前線人員執行時才會有一致性。



止虐待兒童會社工吳偉僑（左）認為，立法強制舉報政策下，很多細節值得斟酌，始終兒童福祉最重要。

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政府擬建強制舉報虐兒機制 沒按責任舉報可囚3年

政府擬建立強制舉報虐兒機制，保護16歲以下兒童，教師、醫生、護士、社工等指定專業人士將納入強制舉報名單，沒有按照責任舉報個案，可判處監禁3年。就執行細節方面，明年初會再展開下一輪諮詢，以期2023年上半年提交草案。

立法強制舉報政細節值得斟酌 社工：兒童福祉最重要



對於坊間擔心要「係又報唔係又報」，防止虐待兒童會社工吳偉僑稱理解，有家長甚至認為「郁少少都話犯法，咁我唔洗教啦？」吳認為立法強制舉報政策下，很多細節值得斟酌，始終兒童福祉最重要：「如程度係好弱，寧願我們（社工）做了評估，無需要跟咪唔跟，好過去到最後錯過了嚴重個案。」他亦重提18年5歲女童「臨臨」虐待致死事件，直言學校一直有留意、拍照紀錄，但最後為何沒有舉報，背後原因複雜。

防止虐待兒童會社工吳偉僑（左）、防止虐待兒童會服務經理（屯門中心）杜凱琳（右）。

抗拒被碰及作攻擊性行為或是被虐徵兆 社工老師沒培訓易誤判

吳偉僑說，如一般社工、老師未接受過培訓，對小朋友被虐待敏感度或較低，會錯失部分情緒特徵如抗拒被碰、作出攻擊性行為：「面對這樣的學生，可能以為他內向。」他又強調，並非有相關特徵便必定與受虐畫上等號，但認為需了解多一點。

防止虐待兒童會服務經理（屯門中心）杜凱琳說，機構求助熱線中，最多舉報人的身份為父母，其次便是鄰居。吳偉僑說，機構接到電話後，會派兩位社工上門家訪，為家庭進行評估，有時家長未必不合作，社工「靠厚面皮」隔住鐵閘聊天，終被允許入內。杜凱琳亦指，遇過家長反倒過來感激舉報者：「同我講真係頂唔順啦。」二人認為，如果立法，必須相應配套，且原則清晰，前線人員在執行上，才會有一致性。

今年頭3季平均1日發生3宗懷疑虐兒個案

受疫情影響，不少學校今年大部分時間未恢復全日制，變相令學童在外間逗留的時間增加，危機亦隨之而起。資料顯示，今年頭9個月虐兒案件達到871宗，平均每一日發生逾3宗，較去年同期的數字升近66%，當中涉及身體傷害的「侵害兒童人身罪行」更飆近70%。