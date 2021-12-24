新民主女神像｜中大學生校友點燭光悼念　城大學生會擬日內移走

撰文：黃偉倫 曾凱欣 歐陽德浩
出版：更新：

繼港大於本周三（22日）深夜突然開始拆除國殤之柱，中大及嶺大校方亦於今日（24日）清晨，分別拆除「新民主女神像」及「六四浮雕」。今晚平安夜，陸續有市民、中大學生及校友到「民女」原擺放位置，燃點蠟燭「悼念」。有校友表示， 回憶會永遠記在心中。

本港多間院校一直都有擺放與六四事件相關的藝術品及「民主女神像」，惟有部份陸續消失，例如理大的一座，較早前已不知所蹤。暫時城大的民女像亦存放於校內，該校學生會署理會長表示，每年都會向學校申請展示民女像，但校方已表明不會再續批，學生會預計於未來一至兩日將民女像搬走，惟未決定如何處置。

▼12月24日市民到中大「悼念」新民主女神像▼

+6

澳門中大生：來港讀書因女神像背後的意義

中大民主女神像被拆除後，今晚平安夜晚上8時有約40人於押放民女原址，燃點蠟燭悼念，當中以年輕人為主，亦有少量中年校友。校方未有清場行動，場外有保安拍照及觀察情況。

來自澳門、就讀1年級的黎同學形容校方拆除雕像為一種暴行，否定人民為民主作出的犧牲與努力。他認為雕像的意義重大，為中大最後的信念，其背後的意義，更是他從澳門來港讀書的原因。

黎續指，雖然校方給予的解釋為從來沒允許放置雕像，「但大家其實每一個中大人，都知道係乜嘢原因，同埋代表住乜嘢。」對於接連有關六四的雕像於大學被拆除，他認為學生正面臨時代的縮影，代表政府不想聆聽學生的聲音，「係否定我哋嘅價值。」

黎表示會向身邊不了解情況的澳門朋友講解，認為只是陳述事實，沒有任何犯法元素。問到會否擔心被校方清場，他強調說：「只要我哋有信念喺心，邊度都擺到蠟燭。」

來自澳門、就讀1年級的中大黎同學形容校方拆除雕像為一種暴行。（廖雁雄攝）

中大生指事件影響平安夜心情：始終好衝突

陳同學亦專程到現場觀察情況，指「民女廣場」為中大學生的回憶，「有啲價值唔會因為冇咗個像冇咗。」他亦不滿校方的處理方法，認為會影響外界對中大高層的看法。今日為平安夜，他坦言事件有點影響心情，「始終好衝突，兩個心情。」

一名畢業約20年的中大校友稱順路前來點燃蠟燭以作紀念，「突然消失係好失落嘅感受，所以想嚟紀念下。」她解釋，民女廣場為校園的一部分，進出校園均會看到，因此是中大學生的回憶，「 呢個回憶會永遠記喺我哋心入面。」

陳同學亦專程到現場觀察情況，指民女廣場為中大學生的回憶。（歐陽德浩攝）
+13

中大及嶺大今日清晨，分別突然拆除民主女神像以及六四浮雕。中大表示，從未批准擺放雕像；又指一直沒有任何一方負責維修及管理。嶺大則表示，最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。

+1

港大校方於周三（22日）晚上，突然以黃色圍板，圍封國殤之柱，之後於23日凌晨將之「分體」拆件，運送至位於石崗的香港大學嘉道理中心暫時存放。港大稱，從未批准在校園放置國殤之柱，並稱展示國殤之柱會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。

▼12.22港大拆國殤之柱▼

+8

理大原有兩座民女像　近年同告失蹤

新民主女神像以及六四浮雕均由新西蘭籍華人雕塑家陳維明創作，當中民女像原本於本地多間大學豎立，除了中大的一座，理大、城大、浸大亦都曾有。理大學生會大樓曾經暫存兩座，據了解，其中一座在2019年11月理大示威衝突期間，曾被示威者移離到設計學院大樓附近，到同月30日校園獲警方解封後翌日，依然豎立在該位置。不過在去年1月校園重開時，雕像已不知所蹤。

至於另一座民女像，原本位於理大學生會大樓，但大約今年10月時，同樣突然消失。翻查資料，理大原有的兩座雕像均屬支聯會，多年來暫存在理大學生會大樓，每年六四集會及遊行等，均會搬出雕像展示。

2019年後，理大學生會大樓只餘一座民主女神像，圖為2020年6月拍攝。（資料圖片）

城大學生會：校方拒批擺放民女像

城大的民女像長期擺放於近學校正門、近圖書館的民主牆旁，該雕像由六位香港藝術學院、浸會大學及中文大學藝術學院畢業生合力創作，於2012年由支聯會捐予城大學生會。在2019年7月曾有一名32歲操普通話男子，曾推倒該民女像，被控刑事毀壞罪，判罰款2,000元。

城市民女像現時仍在校園內，該校學生會署理會長謝民熹指，每年學生會會就展示雕像向學校申請，相關申請於今年內到期，但校方向學生會表明，由於擺放民女像會影響學校利益，亦有可能違反《國安法》，將不會再續批有關申請。謝表示，學生會預計於未來一至兩日搬走民女像，但暫未決定會如何處置，未來會繼續與校方商討有關安排。

對於學校不再批出申請，謝民熹指，做法不理想，又期望學校可以讓學生會自行承擔展出女神像帶來的風險；但直言在學校要求下，學生會亦無奈需要接受。城大回覆表示，大學會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。

浸大亦曾豎立一座民主女神像，2014年置於大學教學及行政大樓內，去年初浸大學生會曾表示民女像被人塗污。浸大未有回覆民女像最新情況，僅表示會不時審視校園環境，確保校內物品安全合法，並與各持份者保持溝通。

中大清晨移走新民主女神像　校方：負責單位已解散學校評估決清走嶺大清拆六四浮雕及封民主女神噴畫　校方回應：保障大學整體利益國殤之柱｜港大生：展品是言論自由試金石　斬件移除絕不尊重指國殤之柱日久老化要移走　港大校委會稱關注雕像的潛在安全問題國殤之柱｜創作者高志活震驚　港大學苑報道：校委會通過移離校園
六四事件
浸會大學
城市大學
香港大學
中文大學
嶺南大學