新民主女神像｜中大學生校友點燭光悼念　城大學生會擬日內移走

繼港大於本周三（22日）深夜突然開始拆除國殤之柱，中大及嶺大校方亦於今日（24日）清晨，分別拆除「新民主女神像」及「六四浮雕」。今晚平安夜，陸續有市民、中大學生及校友到「民女」原擺放位置，燃點蠟燭「悼念」。有校友表示， 回憶會永遠記在心中。



本港多間院校一直都有擺放與六四事件相關的藝術品及「民主女神像」，惟有部份陸續消失，例如理大的一座，較早前已不知所蹤。暫時城大的民女像亦存放於校內，該校學生會署理會長表示，每年都會向學校申請展示民女像，但校方已表明不會再續批，學生會預計於未來一至兩日將民女像搬走，惟未決定如何處置。



▼12月24日市民到中大「悼念」新民主女神像▼



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澳門中大生：來港讀書因女神像背後的意義

中大民主女神像被拆除後，今晚平安夜晚上8時有約40人於押放民女原址，燃點蠟燭悼念，當中以年輕人為主，亦有少量中年校友。校方未有清場行動，場外有保安拍照及觀察情況。

來自澳門、就讀1年級的黎同學形容校方拆除雕像為一種暴行，否定人民為民主作出的犧牲與努力。他認為雕像的意義重大，為中大最後的信念，其背後的意義，更是他從澳門來港讀書的原因。

黎續指，雖然校方給予的解釋為從來沒允許放置雕像，「但大家其實每一個中大人，都知道係乜嘢原因，同埋代表住乜嘢。」對於接連有關六四的雕像於大學被拆除，他認為學生正面臨時代的縮影，代表政府不想聆聽學生的聲音，「係否定我哋嘅價值。」

黎表示會向身邊不了解情況的澳門朋友講解，認為只是陳述事實，沒有任何犯法元素。問到會否擔心被校方清場，他強調說：「只要我哋有信念喺心，邊度都擺到蠟燭。」

來自澳門、就讀1年級的中大黎同學形容校方拆除雕像為一種暴行。（廖雁雄攝）

中大生指事件影響平安夜心情：始終好衝突

陳同學亦專程到現場觀察情況，指「民女廣場」為中大學生的回憶，「有啲價值唔會因為冇咗個像冇咗。」他亦不滿校方的處理方法，認為會影響外界對中大高層的看法。今日為平安夜，他坦言事件有點影響心情，「始終好衝突，兩個心情。」

一名畢業約20年的中大校友稱順路前來點燃蠟燭以作紀念，「突然消失係好失落嘅感受，所以想嚟紀念下。」她解釋，民女廣場為校園的一部分，進出校園均會看到，因此是中大學生的回憶，「 呢個回憶會永遠記喺我哋心入面。」

陳同學亦專程到現場觀察情況，指民女廣場為中大學生的回憶。（歐陽德浩攝）

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中大及嶺大今日清晨，分別突然拆除民主女神像以及六四浮雕。中大表示，從未批准擺放雕像；又指一直沒有任何一方負責維修及管理。嶺大則表示，最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。

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港大校方於周三（22日）晚上，突然以黃色圍板，圍封國殤之柱，之後於23日凌晨將之「分體」拆件，運送至位於石崗的香港大學嘉道理中心暫時存放。港大稱，從未批准在校園放置國殤之柱，並稱展示國殤之柱會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。

▼12.22港大拆國殤之柱▼



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理大原有兩座民女像 近年同告失蹤

新民主女神像以及六四浮雕均由新西蘭籍華人雕塑家陳維明創作，當中民女像原本於本地多間大學豎立，除了中大的一座，理大、城大、浸大亦都曾有。理大學生會大樓曾經暫存兩座，據了解，其中一座在2019年11月理大示威衝突期間，曾被示威者移離到設計學院大樓附近，到同月30日校園獲警方解封後翌日，依然豎立在該位置。不過在去年1月校園重開時，雕像已不知所蹤。

至於另一座民女像，原本位於理大學生會大樓，但大約今年10月時，同樣突然消失。翻查資料，理大原有的兩座雕像均屬支聯會，多年來暫存在理大學生會大樓，每年六四集會及遊行等，均會搬出雕像展示。

2019年後，理大學生會大樓只餘一座民主女神像，圖為2020年6月拍攝。（資料圖片）

城大學生會：校方拒批擺放民女像

城大的民女像長期擺放於近學校正門、近圖書館的民主牆旁，該雕像由六位香港藝術學院、浸會大學及中文大學藝術學院畢業生合力創作，於2012年由支聯會捐予城大學生會。在2019年7月曾有一名32歲操普通話男子，曾推倒該民女像，被控刑事毀壞罪，判罰款2,000元。

城市民女像現時仍在校園內，該校學生會署理會長謝民熹指，每年學生會會就展示雕像向學校申請，相關申請於今年內到期，但校方向學生會表明，由於擺放民女像會影響學校利益，亦有可能違反《國安法》，將不會再續批有關申請。謝表示，學生會預計於未來一至兩日搬走民女像，但暫未決定會如何處置，未來會繼續與校方商討有關安排。

對於學校不再批出申請，謝民熹指，做法不理想，又期望學校可以讓學生會自行承擔展出女神像帶來的風險；但直言在學校要求下，學生會亦無奈需要接受。城大回覆表示，大學會不時檢視在校內張貼告示或展示物品的程序和守則。

浸大亦曾豎立一座民主女神像，2014年置於大學教學及行政大樓內，去年初浸大學生會曾表示民女像被人塗污。浸大未有回覆民女像最新情況，僅表示會不時審視校園環境，確保校內物品安全合法，並與各持份者保持溝通。