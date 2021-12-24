嶺大清拆六四浮雕及封民主女神噴畫　校方回應：保障大學整體利益

繼香港大學於周三（22日）深夜在未知會「國殤之柱」創作者、丹麥雕塑家高志活（Jens Galschiøt）情況下，派工程人員圍封及拆卸「國殤之柱」後，嶺南大學學生會編輯委員會於今早在社交平台表示，大學於今日清晨時間，由大學保安部及工程部人員已經將六四浮雕移除，並其拆件移至劉李婉嫻樓（LYH）LG層儲物室，形容現時雕像原址仍繼續圍封，只遺下一地碎片。



嶺南大學。（資料圖片 / 高仲明攝）

嶺大發言人回覆《香港01》查詢時表示，大學最近重新檢視和評估校園內可能構成法律或安全風險的物品，為保障大學社群的整體利益，相關物品已被清除，或移除並妥為儲存。但未有交代是否曾受外界壓力或與港大同類事情有關，以及有否通知浮雕創作人美籍華裔藝術家陳維明。

嶺南大學學生會編輯委員會於今早在社交平台表示，大學於今日清晨時間，由大學保安部及工程部人員將六四浮雕移除。（嶺大學生會編輯委員會fb圖片）

嶺南大學保安部及工程部人員將六四浮雕移除，以上是原有的浮雕原貌。（嶺大學生會編輯委員會fb圖片）

▼12.22港大拆國殤之柱▼



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另外，編輯委員會又指，大學保安部及工程部人員圍封劉李婉嫻樓（LYH）一樓至三樓，學生會代表被驅趕及阻止進入中庭範圍，又發現工程部人員帶同升降台進入中庭，編輯委員會指，學生會成員猜測正將二樓學生會中庭內的民主女神噴漆畫像塗白。