國殤之柱｜港大生：展品是言論自由試金石　斬件移除絕不尊重

豎立港大的「國殤之柱」今日凌晨被拆件移除，原址遭「夷為平地」由膠板圍封，上午有零星學生和市民到黃克競樓拍照留念，有人掩頭痛惜，有人靜默沉思。有港大學生形容「國殤之柱」是言論自由的試金石，如今遭「斬件」移除令人對港大感失望和心痛，「展品係代表歷史一部份，咁樣斬開係好唔係尊重」；有外籍學生一直關注展品去留，認為有關部門是想令人遺忘天安門事件，亦有內地學生對展品一夜之間消失大感震驚。



12月23日，港大移除「國殤之柱」後圍封情況：



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豎立港大的「國殤之柱」今日凌晨被拆件移除，原址遭「夷為平地」由膠板圍封(梁鵬威攝)

港大5年級郭同學表示，「國殤之柱」不只是藝術品，亦是言論自由的試金石，大學理應是比較重視自由，能夠包容不同聲音的地方，「原本對大學有期望，最終令人失望」。

港大漏夜用白布和圍板封鎖黃克競樓平台，拆缷期間外人根本無法看到工程進行，全晚只傳出刺耳的電鑽聲、電鋸聲。郭同學形容「令人好心痛」，「擺喺度咁多年，經歷咁多風波都留得低，但最後竟然係斬件方式移除，真係意想不到」，他批評校方若然無法容納「國殤之柱」，至少要完整移除，「展品係代表歷史一部份，咁樣斬開係好唔係尊重，好懷疑有無校方所講好好地保存」。

港大5年級郭同學表示，「國殤之柱」不只是藝術品，亦是言論自由的試金石。(梁鵬威攝)

印度裔學生Sukrit稱一直有留意事態發展，知悉展品是與六四天安門事件有關，相信有關部門是想藉着移除展品，令人遺忘這段歷史。(梁鵬威攝)

過去5年港大經歷不少風波，郭同學慨嘆港大已經變質，「學校可以保留嘅嘢愈來愈少，具象徵性嘅嘢無得保留，學校空間收窄，唔能夠好似以往咁接納不同聲音意見，校園只淨返學術，學術以外嘅都要消失，同大學嘅價值觀背道而馳」。

郭同學又稱，理解港大同學此時此刻充滿無力感，以至未能現身，但相信同學們會在心中，同不同方式記念今日的事件。

印度裔學生Sukrit稱一直有留意事態發展，知悉展品是與六四天安門事件有關，相信有關部門是想藉着移除展品，令人遺忘這段歷史。有到場拍照留念的內地生稱感到震驚，「不知怎樣形容」，但坦言不便表達意見。

校委會：容許雕像展示 會帶來法律風險

香港大學校委會今早（23日）發表聲明，指會方昨日開會後決定移走處於校園内、名為「國殤之柱」的雕像。

聲明中指，「該雕像已日久老化。在參考獨立法律意見，並進行風險評估後，校委會衡量了大學的整體利益，作出此決定。」亦稱「大學極為關注雕像狀況欠佳所帶來的潛在安全問題。而根據大學最近諮詢的法律意見，認為繼續容許該雕像於校園展示，會為大學帶來觸犯本港刑事罪行條例的法律風險。 」

12月22日，港大校務委員會開會後決定即晚移走「國殤之柱」：

