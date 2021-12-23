國殤之柱｜創作者高志活震驚　港大學苑報道：校委會通過移離校園

香港大學校方周三（22日）深夜派工程人員圍封「國殤之柱」，並疑展開拆卸工程。丹麥創作者高志活（Jens Galschiøt）知悉後，呼籲關注人士到港大並記錄過程，他重申已向校方多番表示會移走「國殤之柱」，並將其運到丹麥。



港大學生會學苑即時新聞引述消息指，校務委員會周三投票通過將國殤之柱移離香港大學校園。



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▼12.22港大拆國殤之柱▼



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高志活周四（23日）凌晨知悉後，形容「國殤之柱正被拆毀中」，「我感到十分震驚（I'm totally shocked）」，「這是對私人財產無理及自焚行動」。

他表示，雖然一直有很多爭議，但國殤之柱已在港大擺放24年，呼籲所有人去香港大學，記錄被拆毀的一切。他重申已盡所有方向港大校方表明，會移走國殤之柱並運往丹麥。

「國殤之柱」創作者高志活（Jens Galschiøt）重申已向港大多番表示會移走「國殤之柱」，並將其運到丹麥。（資燉圖片)

港大學生會學苑即時新聞引述消息人士表示，校委會周三就國殤之柱事宜召開會議，會上投票通過將國殤之柱移離港大校園；消息人士並指，校方計劃將國殤之柱存放於「安全地方」，並在「法律程序及情況」容許下另行安排擁有人取回。