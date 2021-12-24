童樂居虐兒案｜兩女員工被控襲擊兒童　社署研涉事職員除名

香港保護兒童會位於旺角砵蘭街的院舍「童樂居」，有3名女職員涉嫌虐兒於本周三（22日）被捕。警方在今晚（24日）表示，兩名分別44及23歲女子已分別被暫控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，餘下被捕23歲女子則已獲准保釋候查；事件中共18名兒童受輕傷，清醒送院治理。



社會福利署今晚表示，於12月21日接獲有關機構通報，指懷疑在其服務單位發生虐兒事件，署方即時要求機構向警方舉報，並已要求盡快就事件提交報告和跟進計劃。署方強調，根據法例，幼兒中心須聘請已註冊的幼兒工作員，假如社署署長認為個別幼兒工作員工，不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。



兩被控女員工周日提堂 一人獲准保釋候查

警方今日披露案件細節，指有3名職員被捕，年齡介乎23至44歲，擁有專業資格，在幼兒院工作超過兩年。案件中共有7名幼童被施虐，年紀最小僅2歲，最大亦只有3歲半，他們分別被扯頭髮、拍打頭部、掌摑面部及頭部，甚至遭拋落地下，身上有紅腫及瘀傷，現正留醫，情況穩定。

警方晚上表示，當中一名44歲被捕女子及一名23歲被捕女子今日已分別被暫控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，案件將於下周（26日）上午於觀塘裁判法院提堂；其餘一名23歲被捕女子已獲准保釋候查，須於2022年1月下旬向警方報到。

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

社署揭事發第四日才收到上報 指示機構報警

發生虐兒事件為12月17日，社署回覆表示，於12月21日接獲有關機構通報指，懷疑在其服務單位發生虐兒事件，署方已即時要求機構向警方舉報，將涉事兒童送院檢查，以及通報涉事兒童的家長或法定監護人等。社署亦已探視涉事兒童，並要求有關機構盡快就事件提交報告和跟進計劃。

社署續稱，會繼續與家長及機構跟進，社工會因應兒童的情況，聯同醫生及專業人士召開專業個案會議，以制訂合適的福利計劃，並會就機構提交的報告和跟進計劃，與機構檢視及實施所須的改善措施。

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（該會Facebook）

社署強調，根據法例，幼兒中心須聘請已註冊的幼兒工作員，假如社署署長認為個別幼兒工作員，不再適合擔任照顧幼兒的工作，可將有關人士從註冊中除名。社署稱，視乎各方面的調查結果，社署不排除會引用相關規定採取行動。

社署表示，一直有定期派員到各註冊幼兒中心巡查，以確保符合註冊要求，因應是次事件，職員已到該幼兒中心特別巡查，確定中心有足夠照顧人手及運作符合註冊要求。