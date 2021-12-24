童樂居爆虐兒案　保護兒童會證解僱一涉事職員　消息指7兒童被虐

有報道指，香港保護兒童會位於旺角砵蘭街387號的「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。消息指，警方現時拘捕3名懷疑涉案職員，警方現時正了解有關案情。



消息指，較早前院長收到附近居民舉報，懷疑有員工虐待兒童，院長在本月22日報案，同日三名職員被拘捕，案中有七名兒童懷疑遭受襲擊。



香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（該會Facebook）

就有關的集體虐兒個案，香港保護兒童會回覆《香港01》查詢時表示，收到外間資訊後查證，發現12月17日轄下童樂居有一名職員對數名2至3歲的幼兒作出體罰行為，由於事件涉及對幼兒作出傷害及不當行為，已即時解僱涉事職員，而相關職員亦已暫停職務。

香港保護兒童會在位於旺角砵蘭街387號的院所「童樂居」內，有職員於上周五(17日)，涉嫌虐待多名嬰幼兒。（童樂居網頁圖片）

香港保護兒童會聲明又指，現已即時安排護士檢查涉事幼兒的身體狀況，亦安排臨床心理學家檢查幼兒的精神、心理狀況及情緒，以及再安排幼兒留院檢查。會方指絕不容許職員對兒童作出任何傷害或不當行為，「童樂居」有定時巡房機制，每年會舉行職員操守的培訓，對今次事件感到十分遺憾及痛心，已成立專責小組徹底調查事件，嚴正處理及內部檢討。

對任何職員涉及對兒童作出傷害或不當行為，採取「零容忍」的態度，定會作出嚴正處理，採取相應的紀律行動，並主動向社署舉報及交由執法部門跟進。另外，會方再次提醒所有轄下服務單位，如遇上違規或不尋常事件，必須即時向管理層匯報，以免同類事件再次發生。