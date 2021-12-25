新冠肺炎｜港大葉柏強：疫情令基層兒童現學習障礙等　冀社會支援

新冠肺炎疫情持續，學校曾經歷長時間的停課，復課後學園生活亦未完全正常。兒童事務委員會委員、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，港大團隊在疫情期間一直追蹤小朋友的健康、發展和家庭情況，發現疫情打亂小朋友的健康生活習慣，使他們學習、情緒和行為各方面都產生了負面的影響。

他指，新冠疫情帶來的轉變，已令到不少基層小朋友出現體能變差、學習障礙、情緒波動、以及過度活躍等影響深遠的問題。他希望大家關注基層家庭的需要，為小朋友提供適切的支援，「就能夠避免基層兒童墮入跨代貧窮的困局。」



葉柏強今日（25日）在港台《香港家書》中表示，新冠肺炎上年年初爆發時，口罩和酒精搓手液出現嚴重短缺，基層家庭更無法為小朋友找到合適的防疫用品。透過「賽馬會慈善信託基金」和很多有心人士的幫助，團隊為深水埗及天水圍的幾千個小朋友和基層家庭搜羅防疫口罩，同時間在大學實驗室為學校和基層準備了當時市面上嚴重缺貨的酒精搓手液，形容是「一起經歷了疫情中一段充滿祝福的日子。」

他形容，疫情爆發「對我們這一代是一個當頭棒喝」，突顯了香港根深蒂固的問題，疫情只是使存在已久的貧富懸殊及基層孩子缺乏支援的情況進一步惡化。基層家庭特別是當中有特殊學習需要的小朋友，由於生活習慣和學習模式的突然轉變而變得無所適從，引發了心理，健康和社交方面嚴重的問題，他們的父母所承受的親職壓力亦令精神瀕臨崩潰。

去年疫情爆發時，中小學亦曾經歷長時間的停課。(資料圖片)

港大團隊發現，由於長時間的停課和居家限制，小朋友的活動空間變得非常有限，運動時間亦大幅減少，而且很多小朋友因為欠缺口罩而幾個星期沒有出門。另外，劏房沒有穩定的WiFi 網络訊號，家長亦不熟悉如何幫助孩子網上學習。葉柏強直言，新冠疫情帶來的轉變，「已令到不少基層小朋友出現體能變差、學習障礙、情緒波動、以及過度活躍等影響深遠的問題。」

他又稱，家長在疫情期間承受的壓力和面對精神健康的問題並不比小朋友少。基層家長不單要擔心失業問題，同時間又要面對缺乏防疫物資和小朋友在學習和行為上遇到的困難。

葉柏強認為，疫情暴露了香港社會的不足，基層小朋友和家長在疫情下缺乏支援，身心都面對著嚴重的壓力，強調「只要大家願意關注基層家庭的需要，為小朋友提供適切的支援，就能夠避免基層兒童墮入跨代貧窮的困局。」他作為香港兒童事務委員會的委員，希望大家能夠在這段充滿挑戰的時間中，攜手努力改善弱勢兒童的成長環境。

▼2月22日小學復課▼

