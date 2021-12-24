新冠肺炎｜增7宗Omicron　初確診約25宗　聖誕日或創8個月新高

衞生防護中心今日(24日)公佈新增7宗Omicron個案，以及5宗輸入個案，包括一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，涉及一名64歲的男機場清潔工，Omicron化驗暫時未有結果，與患者有密切接觸約14人，以及40名密切接觸者的家居接觸者和密切接觸者需隔離檢疫，在機場進行實地考察期間採集的26個環境樣本，全部為陰性。

另外，聖誕節及新年回港高峰期，令本港的輸入個案亦大增，衞生防護中心表示，今日初步確診個案少於25宗，明日（25日）聖誕日匯報確診數字或創8個月以來新高，翻查紀錄，對上一次達25宗以上個案為4月18日，當日確診30宗個案。



今增7宗輸入Omicron個案。（資料圖片／羅君豪攝）

12月20日及22日的七宗輸入個案（12538、12548、12549、12551、12552、12553及12554），涉及三男四女，年齡18至61歲。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認帶有Omicron。五宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，兩宗在檢疫期間確診，香港共錄得41宗Omicron個案。

衞生防護中心亦正調查五宗新增新冠肺炎輸入個案，至今本港個案累計12556宗，去十四天累計報告72宗個案，全屬輸入個案。

▼12月23日兆禧苑安禧閣封區檢測▼



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機場洗手間清潔員列輸入個案相關

新增個案四宗為輸入個案，一宗為與輸入個案有流行病學關連的個案，全部涉及N501Y+T478K變異病毒株。個案涉及兩男三女，年齡20至64歲。輸入個案中，一人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，另外三人由A組指明地區（高風險）抵港。兩人於抵港時機場檢測結果呈陽性，兩人於檢疫期間確診。

與輸入個案有流行病學關連的一宗個案（12557）患者居於屯門兆禧苑安禧閣，在機場一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間擔任清潔員，近期沒有外遊。於12月22日現咳嗽、喉嚨痛及疲倦等病徵，Ct值少於30，代表病毒量不低。中心會做進一步的基因分析，以及就最近在香港確診並帶有N501Y和T478K變異的輸入個案進行基因比對。由於病人可能帶有Omicron變異病毒株，中心會採取最嚴格的防控措施，已加密患者同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作人士的強制檢測次數。

▼12月23日強制檢測公告▼



4宗輸入確診者中一人由澳洲入境

1)個案12558：20歲女性，無病微，12月20日乘搭LH796由德國及愛爾蘭抵港，在尖沙咀金域假日酒店檢疫期間確診，曾在愛爾蘭接種兩劑復必泰疫苗。

2)個案12559：46歲男性，12月22日出現咳嗽及流鼻水病微，同日乘搭ET608由加納經埃塞俄比亞抵港，機場檢測呈陽性，曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。

3)個案12560：25歲女性，12月22日出現咳嗽病微，同日乘搭ET608由加納經埃塞俄比亞抵港，機場檢測呈陽性，曾在尼日利亞接種兩劑阿斯利康疫苗。

4)個案12561：25歲女性，12月22日出現發燒、喉嚨痛、嘔吐及頭痛病微，12月20日同日乘搭CX100由澳洲抵港，灣仔英迪格酒店檢疫期間確診，曾在香港接種兩劑復必泰疫苗。