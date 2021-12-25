聖誕節｜踩水上單車遇風浪：有少少暈船浪感覺　預約爆至明年2月

灣仔海濱的「水上運動及康樂主題區（第二期）」平安夜正式開放，今日（25日）聖誕日有不少已預約的市民一家大細到場踩水上單車玩樂，但今日天氣稍差，風浪較大，但小朋友及長者都紛紛落場試玩，亦有人表示感覺到「暈船浪」。

水上單車成市民消閒「新寵」，現場職員今日表示預約早已爆滿，最快要到明年2月中才有空檔。水上單車每節45分鐘，不少人踩得滿頭大汗要在水上單車除下口罩「唞大氣」，但交還後卻未見職員清毒便安排下一節租客上船。



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今日是聖誕節正日，不少市民外出慶祝。昨日剛開放的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區（第二期）」今日就有不少已預約市民到場踩水上單車。場內有二十艘水上單車可供租用，原本亦有場租用服務，但由今日所有水上單車均已被預約，故市民不能「walk in」，職員表示預約長期爆滿，最快需到明年二月中之後才可預約，但有不少人到場「冇份玩都影張相打卡」。

今日天陰、大風及有湧浪，雖然現場已設防波堤，仍有市民表示感受到風浪，「有少少暈船浪感覺」，但整體仍覺得很好玩。亦不乏小朋友及長者參與，但主要仍是由成年青人負責踩水上單車，不少人都踩到滿頭大汗，更需要除下口罩「唞大氣」，記者發現雖然不少人於水上單車除下口罩，但交還後職員不會進行清潔，便安排下一批客人上船。

郭太一家帶與朋友到場踩水上單車，45分鐘的過程都是由郭先生踩，所踩得滿頭大汗，小朋友在船上亦玩得很開心。郭太認為主題區指示不太清晰搵路難，「她亦指出現時半價價尚可接受，但如正價「400幾蚊踩45分鐘就有啲貴」。

羅小姐亦帶同父母到場踩水上單車，她表示以前在外國見過「覺得好無聊」所以從未玩過水上單車，今日則是特登帶老人家出來玩，笑言「好似其他人帶小朋友嚟俾佢哋玩下開心下，當佢哋小朋友」。

潘先生與女朋友一起「踩車」，認為整體而言都「幾好玩」，惟離岸較遠會較為大浪，特別難踩。而安全方面，潘生認為應該足夠，指除救生衣外，亦有救生員及快艇，「跌咗落水都有人救」。