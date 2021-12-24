聖誕節｜西九20米聖誕樹引數百人排隊合照　單身少女希望世界和平

全球新冠疫情反覆，不過無阻本港聖誕節的氣氛。旅發局於西九文化區佈置高達20米、約6層樓高的聖誕樹。今日（24日）為平安夜，大批市民無懼疫情，到現場觀賞聖誕樹。多名市民認為今年聖誕氣氛濃厚，更有市民指起碼有6年時間，未見過如此巨型的聖誕樹，「比我想像中更加大棵。」



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今日平安夜黃昏，本來灰朦朦的天空，突然出現「火燒天雲」，與七彩聖誕樹互相輝映，在場市民均不斷拍照。西九文化區現場人山人海，除了須排隊進入區內，聖誕樹下亦有數百人排隊拍照。

市民6年沒見巨型聖誕樹：比想像中更加大棵

Nicky與兩名單身的好友在網上得知聖誕樹的資訊，因此今日下午已到西九文化區野餐，打算在觀賞聖誕樹後吃聖誕晚餐。她指樹旁有不少市民聚集，帶來喜慶的感覺，又指自中學後起碼有6年時間，未見過如此巨型的聖誕樹。「比我想像中更加大棵，已經好耐少見節日慶祝嘅東西。」

Nicky（中）與兩名單身的好友在網上得知聖誕樹的資訊，因此今日下午已到西九文化區野餐（歐陽德浩攝）

問到大批市民聚集，會否擔心疫情。Nicky認為，最近的變種病毒株Delta及Omicron於全球流行，但香港暫時未爆發，因此會努力做好防疫措施，並不特別擔心。聖誕願望方面，她希望世界和平。但當問及到男朋友，她則表示隨緣，並反問記者：「咩話？男朋友？你有冇推介先？」

大批市民到海港城渡過平安夜



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情侶聖誕願望通關去日本旅行

情侶鄧小姐與陳先生今日帶同年約一歲寵物貓「包包」，與朋友一同慶祝平安夜。鄧表示疫情爆發後，已有2至3年沒見過巨型聖誕樹，因此前來拍照留念。

問到聖誕願望，2人均希望盡快通關到日本旅行，「『鄉下』嚟嘛。」提到全球疫情反覆，陳先生表示，唯有做好防疫措施，認為沒有辦法，但不影響心情。

內地人感嘆香港聖誕氣氛熱烈

來自內地蘇州的歐陽小姐與男友人，專程到西九觀賞聖誕樹。她表示，香港聖誕氣氛濃烈，雖然內地亦有慶祝活動，但以商場的裝飾為主，「感覺香港氛圍更熱烈。」雖然僅在香港逗留一年，但她未有安排平安夜的活動，打算隨便逛逛，接下來嘗試在香港爬山。