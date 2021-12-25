聖誕節｜「露胸」聖誕老人平安夜遊蘭桂坊指人流少　酒吧旺丁旺財

又到聖誕！又到聖誕！本港近月疫情受控，周五（24日）平安夜大批市民均到中環蘭桂坊應節，街道及餐廳均人頭湧湧。有市民早早預訂酒店Staycation慶祝，但認為今年聖誕氣氛仍不及疫情前，人流僅2019年的一半，他們一人扮「露胸」聖誕老人、一人以女聖誕老人打扮，坦言有點尷尬，「得我哋兩個人喺度Cosplay。」



餐廳負責人表示，聖誕及年底的預訂已滿，更表示今年萬聖節顧客平均消費500元，樂觀估計聖誕相比萬聖節，將有15%至20%的增長。「比以前更加肯使錢，因為上年冇得玩。」



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平安夜君悅酒店酒店Staycation要3000多元

蘭桂坊今晚有大批警員維持秩序，但並無封路措施，市民均可自由進出。其中，戴先生和鄭小姐身穿應節的聖誕老人套裝，為今晚蘭桂坊的VIP。不過戴先生指，今日蘭桂坊人流較少不及2019年，大約減少一半人，認為酒吧氣氛冷清並不熱鬧。他更坦言有點尷尬，「得我哋兩個人喺度Cosplay。」

戴先生續指，數日前已邀請朋友吃聖誕晚餐，亦已預先租訂君悅酒店的房間Staycation，約3,000多元一晚，但他強調只租一晚，「冇錢住呀！」他受訪時預計會在酒吧喝數杯雞尾酒，消費約1,000多元。

全球新冠肺炎疫情反彈，戴先生亦擔心變種病毒Omicron傳播，呼籲全民打針。問到今年的聖誕願望，他則高呼：「賺多啲錢！簽多啲單！」

戴先生和鄭小姐穿應節的聖誕老人套裝，份外搶眼。（廖雁雄攝）

市民希望疫情完結到日本及台灣旅行

馬小姐、黃小姐及陳小姐佩戴頭飾，平安夜結伴到蘭桂坊飲酒。她們表示，去年聖誕節只能待在家中，估計今年因疫情好轉，今年人流及氣氛有好轉。「人流方面多咗，大家都好開心。」她們希望疫情盡快完結，可到日本及台灣旅行。

陳先生夫婦亦戴上應節的聖誕帽、眼鏡及口罩。陳太指，由於去年聖誕無法外出慶祝，因此今年專程前來感受氣氛。她打算今日（25日）到商場及觀賞聖誕燈飾，以及到灣仔新開幕的海濱長廊。「當然最好就可以飛出去啦，但飛唔到就冇辦法啦嚟呢度。」

至於疫情尚未完結，她表示不感到擔心，因市民均佩戴口罩，疫苗接種率亦高，「所以驚都要出嚟，如果唔係周圍生意都會差。」因此她的聖誕願望為希望每個人均平安及健康。

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酒吧料人均消費比萬聖節增長20%：顧客更加肯使錢

酒吧負責人陳先生則表示，雖然去年因疫情暫停營業，但今年聖誕氣氛比過往幾年熱鬧。他解釋，2017及2018年顧客的平均消費為400元，直至今年萬聖節的平均消費更升至500元。他估計生意額上升與疫情好轉，市民尋求節日氣氛感相關。他更樂觀估計今年聖誕相比萬聖節，將有15%至20%的增長。

陳亦透露，接下來25、27、30、31日，其餐廳的預約已滿，「係爆晒人！」他進一步解釋，現時一晚可做5至6輪生意，而顧客除了聖誕套餐外，更會喝酒令消費額提升，「比以前更加肯使錢，因為上年冇得玩。」他亦觀察到顧客喝酒後願意佩戴口罩，故相信本港疫情能繼續受控。

酒吧負責人陳先生指顧客除了聖誕套餐外，更會喝酒令消費額提升，「比以前更加肯使錢」。（歐陽德浩攝)

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