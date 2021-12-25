公園天橋安心野餐　反思堂食更認識社區　學習「姐姐」享公共空間

李小姐（Birdy）同陳先生（Bu）是Facebook群組「香港安心野餐」的管理員，這個群組在短短一個月內已有3000名谷友，他們起初成立群組的目的是希望表達仍有選擇的權利，認為政府違背當初「可自由選擇是否使用安心出行」的承諾。



兩位版主於今日（25日）聖誕節正日舉行「聖誕野餐活動」，除了不想使用安心出行外，亦想藉此機會探討香港人一貫的生活方式，反思香港人如何學習享受當下，反問到底「堂食係咪真係好啲？」



▼12.25市民到西九過聖誕 人山人海▼



+ 6

政府上月公布，自12月9日市民出入餐廳必須使用安心出行，令一些人無法接受，認為政府反口，「一開始政府話有選擇，結果個選擇係食飯或者唔食飯」。為表達不滿，兩位版主決定以野餐的方式，於海邊、公園以至天橋用膳，並成立Facebook專頁「香港安心野餐」，與其他有興趣野餐的人交流。

今日（25日）是聖誕節的正日，他們於組聚舉行「聖誕野餐活動」，李小姐指大時大節市民相約聚餐難免會相約外出用膳，如果不想用安心出行便會「冇人約」，她笑言「要對佢哋負返責任」，「一齊野餐見個面」。

所有公共空間都可以是兩位版主野餐的地方，不論海邊、公園以至天橋，只要環境舒適他們都可以隨時野餐。李小姐坦言是受到工人姐姐啟發，她與陳先生一直都認為工人姐姐是「最識享受香港公共空間嘅人」，路過見到工人姐姐野餐時都會發現她們通常都非常開心，「佢哋喺香港冇一個環境真係屬於佢哋，但佢哋說係自己張蓆上面唱K、食飯、聚會」，陳先生亦提到，很欣賞工人姐姐不受限於環境的享樂，「佢哋重視嘅係一班朋友聚埋一齊，做開心嘅事，佢哋就好滿足」，認為工人姐姐遠比香港人懂得如何去享受當下，亦更知足。

他們續指，香港人的生活方式很需要外來因素去令自己開心，例如食餐飯要睇環境、食物、服務等多種原因才堆砌出開心，「結果當服務差少少就食到嬲，又要投訴」他們反思並尋找另一種方式去生活，「野餐你自己預備嘅野食，你自己揀，自己揀個環境邊度」，令所有要素都可以合乎自已的想像，不再需要在餐廳被限制時間限制地點去食一餐受限制的飯。

隨著不停的野餐，二人亦認為變得更享受用膳的過程，陳先生指以前堂食坐定定點餐時「又要趕返工又盛，遲少少都好嬲。」但自從野餐後，多了時間去欣賞用餐時的氛圍，「感受當下果一刻」。另外，亦會多了反思社區與自己的關係，陳先生指「以前食完飯就返工，根本唔會留意到個社區」，但當有野餐的習慣後，多了留意社區的事物。

群組管理員更會詳細列出地點及見聞。（香港安心野餐group）

最後，兩位版主亦強調，「香港安心野餐」的用意並非苦行，而是想反思如何可以不用堂食都可好舒服的方式用膳，「要好好食飯，唔好待薄自己」。陳先生又提到與群組網友交流，發現不同人有不同的野餐方式，「有group友直接街開張枱食飯，又有group友帶齊用品上山露營自煮」，而且不少人都野餐得都十分有情調，甚至絕不比到餐廳堂食差。