增9宗輸入個案　國泰機組人員疑染Omicron　上月已打齊三針

新冠肺炎全球肆虐，衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，新增9宗輸入個案，至今個案累計12,590宗。新增個案當中，6宗涉及變異病毒株的感染，3宗檢測結果待定，其中一名46歲國泰男機組人員（個案12592）居於東涌昇薈三座，他昨日（25日）從美國抵港，於香港機場採樣檢測結果呈陽性，Ct值少於30，確認帶有N501Y變異病毒株，將進行全基因排序以確認是否Omicron。他在11月21日已經完成接種三劑復必泰疫苗。
衞生署衞生防護中心指出，新增個案均為輸入個案，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘3宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3男6女，年齡介乎19至57歲。5人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，4人由A組指明地區（高風險）抵港。4人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4人於檢疫期間確診。個案12595是早前輸入個案（個案12558）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。
▼12月25日強制檢測名單▼
其中一名46歲男病人（個案12592），為國泰機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於本月19日及20日進行的檢測結果均呈陰性。他於本月22日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陽性。
病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y變異病毒株，衞生防護中心將進行全基因排序以確認是否Omicron。他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。
▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼
其餘輸入個案包括：
．43歲女患者（個案12587），無病徵，12月24日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，已接種兩劑復必泰
．19歲女患者（個案12588），無病徵，12月24日從美國經加拿大乘搭航班AC015抵港，已接種兩劑復必泰
．42歲男患者（個案12589），無病徵，12月22日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種兩劑科興
．31歲男患者（個案12590），無病徵，12月22日從南非經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種一劑強生
．26歲女患者（個案12591），無病徵，12月24日從法國經荷蘭乘搭航班KL819抵港，已接種兩劑復必泰
．57歲女患者（個案12593），12月22日從南非經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種兩劑復必泰
．26歲女患者（個案12594），無病徵，居西營盤華美達海景酒店，12月22日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，已接種兩劑科興
．21歲女患者（個案12595），無病徵，居尖沙咀香港金域假日酒店，12月20日從德國及愛爾蘭經航班LH796抵港，已接種兩劑復必泰