增9宗輸入個案　國泰機組人員疑染Omicron　上月已打齊三針

新冠肺炎全球肆虐，衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，新增9宗輸入個案，至今個案累計12,590宗。新增個案當中，6宗涉及變異病毒株的感染，3宗檢測結果待定，其中一名46歲國泰男機組人員（個案12592）居於東涌昇薈三座，他昨日（25日）從美國抵港，於香港機場採樣檢測結果呈陽性，Ct值少於30，確認帶有N501Y變異病毒株，將進行全基因排序以確認是否Omicron。他在11月21日已經完成接種三劑復必泰疫苗。



一名46歲男病人（個案12592），為本地機組人員，本月22日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陽性。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心指出，新增個案均為輸入個案，當中6宗涉及變異病毒株的感染，其餘3宗的變異病毒株檢測結果待定。個案涉及3男6女，年齡介乎19至57歲。5人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，4人由A組指明地區（高風險）抵港。4人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，4人於檢疫期間確診。個案12595是早前輸入個案（個案12558）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

▼12月25日強制檢測名單▼



其中一名46歲男病人（個案12592），為國泰機組人員，居於東涌昇薈三座。他曾於本月19日及20日進行的檢測結果均呈陰性。他於本月22日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本，檢測結果呈陽性。

任何在12月8日至12月25日期間曾身處東涌昇薈3座超過兩小時的人士需強制檢測。（資料圖片）

病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有N501Y變異病毒株，衞生防護中心將進行全基因排序以確認是否Omicron。他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。

▼12.25聖誕節市民外出慶祝▼



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其餘輸入個案包括：

．43歲女患者（個案12587），無病徵，12月24日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，已接種兩劑復必泰

．19歲女患者（個案12588），無病徵，12月24日從美國經加拿大乘搭航班AC015抵港，已接種兩劑復必泰

．42歲男患者（個案12589），無病徵，12月22日從尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種兩劑科興

．31歲男患者（個案12590），無病徵，12月22日從南非經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種一劑強生

．26歲女患者（個案12591），無病徵，12月24日從法國經荷蘭乘搭航班KL819抵港，已接種兩劑復必泰

．57歲女患者（個案12593），12月22日從南非經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港，已接種兩劑復必泰

．26歲女患者（個案12594），無病徵，居西營盤華美達海景酒店，12月22日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，已接種兩劑科興

．21歲女患者（個案12595），無病徵，居尖沙咀香港金域假日酒店，12月20日從德國及愛爾蘭經航班LH796抵港，已接種兩劑復必泰