新冠肺炎．12.25｜增25宗輸入　機場男工被加納抵港病人傳Omicron

本港今日(25日)新增25宗輸入個案，包括東京奧運銅牌得主劉慕裳兄長劉知名等5名空手道運動員，他們往中亞哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽返港時檢測呈陽性，今日確診，未知是否屬Omicron個案，5人均出現病徵，其中4人帶有N501Y及T478K變異病毒株。

原本暫列輸入相關連個案的男機場清潔工，證實被一名早前從加納抵港的病人(個案12542)傳染Omicron。

另外，今日初步確診少於10宗。



▼香港空手道代表隊參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



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▼2021年10月24日強制檢測公告詳情▼



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新冠肺炎｜港大葉柏強：疫情令基層兒童現學習障礙等 冀社會支援

【10:46】新冠肺炎疫情持續，學校曾經歷長時間的停課，復課後學園生活亦未完全正常。兒童事務委員會委員、香港大學兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強表示，港大團隊在疫情期間一直追蹤小朋友的健康、發展和家庭情況，發現疫情打亂小朋友的健康生活習慣，使他們學習、情緒和行為各方面都產生了負面的影響。

強制檢測｜37處上榜 涉體院、海洋公園等 居科大女子上海確診

【00:57】本港昨日平安夜（24日）錄得少於25宗新冠肺炎初步確診個案，食物及衞生局今日聖誕節（25日）凌晨公布強制檢測公告，因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案以及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有37個指明地方被納入強制檢測公告。

該批個案當中，有5名空手道運動員，他們主要在12月前往哈薩克斯坦參加亞洲空手道錦標賽，昨返港時檢測呈陽性，因此公告中包括香港體育學院以及香港空手道總會。

公告另涉及三名初步確診患者，一為國泰航空空姐，飛往澳洲後返港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低；一名居於粉嶺榮輝中心二座79歲老婦，外遊英國抵港時檢測呈初步陽性，病毒量偏低。另一宗是上海確診個案，涉及一名23歲女病人，居於科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼，在抵上海第18日確診。

上榜處所包括海洋公園，以及多間食肆上榜，包括九龍灣的大渣哥茶記、黃埔天地聚寶坊一芳台灣水果茶、沙田富東閣海鮮酒家、銅鑼灣金利文廣場的銀龍茶餐廳等。

▼社區疫苗接種中心地點 （由2022年1月1日起）▼



▼12.24平安夜蘭桂坊慶祝人潮▼



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▼12.24平安夜海港城外人潮▼



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▼平安夜12.24西九文化區旅發局聖誕樹人潮▼



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昨日總覽：新冠肺炎．12.24｜５空手道運動員返港初確診 增7宗Omicron個案

新冠肺炎｜5空手道運動員作賽返港初確診 劉慕裳兄長劉知名中招

劉知名等五空手道港將染疫 劉慕裳昨曾同房賀聖誕未戴口罩

新冠肺炎｜增7宗Omicron 初確診約25宗 聖誕日或創8個月新高

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▼12月24日冬日美食節開鑼▼

