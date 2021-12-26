通關無期｜網民「小紅書」分享深圳灣通關排長龍　提醒要食多喝少

變種病毒Omicron令本地疫情不穩，中港通關仍未有期，隨着農曆新年將至，大批計劃在內地過新年的港人，近日陸續北上，以便入境後展開21日隔離。今日（26日）深圳灣口岸大排長龍，人潮一度由深圳管制區倒灌至香港出境區。

內地社交平台「小紅書」有不少網民分享從香港到內地的經歷，當中有人估算今日有約2,000人過關，早上約10時，深圳灣口岸有逾百人排隊，幸而早到達現場，大約半小時已進入中國關口。不過亦有網民指，單是排隊過香港海關，已花了兩小時多，提醒其他網友，「記得少喝點水，畢竟上廁所都得集中一批人去。」然而，到內地口岸仍有其他流程，包括接受病毒檢測，然後候車前往檢疫酒店，有網民指等3小時仍未有車。有早前往內地的網民表示，由深圳灣口岸至到達檢疫酒店，一共花了5.5小時。



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冷風吹足2小時：花這冤枉錢，受著冤柱罪

中港兩地通關仍未有期，由於不少港人打算回內地過新年，為趕及完成21日檢疫隔離期（14天隔離醫學觀察和7天居家健康監測），大批港人今日到深圳灣口岸過關回內地，當中不少人都是長者。

有網民於「小紅書」分享指，今早11時到達深圳灣口岸，過關排隊兩個半小時，形容當時寒風凜冽；之後大1時半等待往檢疫酒店的巴士，惟等了近3小時，巴士仍未到，形容「花這冤枉錢，受著冤柱罪」。

有人由深圳灣口岸到檢疫酒店共花5.5小時

另一名網民指，去年在香港過關只需約10幾分鐘，惟今日花上了兩個多小時，而且之後更需排長龍過內地口岸，提醒其他網民應吃飽才出發，而且「記得少喝點，畢竟上廁所都得集中一批人去」。

另一位較好運的網民，約9時50分到達關口，成為今日第一批過關的市民，當時有約20人排隊，不過到9時55分，現場已有過百人。該網民續稱，大約10時7分成功過香港關口，但之後仍需繼續等候，包括需接受病毒檢測，然後再排隊進入內地關口，最終在不斷排隊之下，終於在中午12時33分，乘上前往檢疫酒店的巴士，即由深圳灣口岸直至出發往檢疫隔離，一共花了約3小時。

不過上述只是較快的例子，有於12月10日過關的網民稱，由深圳灣口岸至到達檢疫酒店，一共花了5.5小時。