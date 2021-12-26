通關無期｜田北辰指本港防控留兩尾巴致廣東省憂慮　籲堵機場漏洞

香港與內地免檢疫通關確實日子至今未落實公布，一名機場清潔工證染Omicron更或令通關節外生枝。實政圓桌立法會議員田北辰今日（26日）向《香港01》表示，本港近日接連有Omicron輸入個案確令廣東省憂慮，本港目前必須處理好疫情防控措施留下的「兩條尾巴」、即機組人員檢疫安排及機場管理漏洞，以減本地爆發風險。

田北辰又建議有需要北上的市民必須接種第三劑疫苗，增加內地對香港防控信心。呼吸系統科專科醫生梁子超認為，何時通關視乎社區有否出現廣泛傳播，相信兩地仍需時觀望疫情發展，再決定通關日子，而本港必須設法降低外來輸入個案頻率，甚至禁止高風險地區人士來港，實施地區性熔斷而非單單航班熔斷，減低香港風險。



人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰認為，目前須處理好疫情防控措施留下「兩條尾巴」，包括機組人員檢疫安排，以及機場管理漏洞。（資料圖片 / 李澤彤攝）

田北辰表示，立法會選舉過後，中央原則上希望盡早通關，為兩地帶來好消息，但內地也有爆發，防控上「自己都搞唔掂」，加上香港多日出現Omicron個案，甚至流入社區，引來廣東省憂慮。

機場清潔工染Omicron正正反映機場漏洞

他指出，港府防疫措施仍留下「兩條尾巴」，一是容許機組人員家居檢疫，增加傳播風險；二是會接觸旅客的機場人員，放工後仍可每日往返市區。他以日前一名男機場清潔工染疫為例，認為正反映機場管理漏洞。

田北辰：要通關港府應向內地展示可百分百控制Omicron

田北辰認為，港府應向內地展示可百分百控制到Omicron，包括暫停機組人員豁免安排，可改為在外地轉班，即安排機組人員在外地連飛1、2個月，才回港接受強制檢疫後休假；而機場可仿效內地採取全封閉式管理，例如安排接觸旅客機會較大的機場員工食宿，每工作1個月才可回家，減低把病毒流入社區的風險，相信增聘人手已可解決問題。

田北辰相信北上港人若接種三針 可增強中央信心

他又建議，為了令內地對本港防控釋懷，減低對通關的抗拒，建議要求免檢疫北上的市民必須接種第三劑疫苗。他解釋指，倘回內地的人已接種兩劑疫苗多時，亦毋需檢驗抗體水平，從防控角度上「站不住腳」，相信接種第三劑疫苗更可增加中央信心。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，首要是控制輸入個案，減少機場員工接觸患者機會，做好感染控制，才能守穩第一條防線。（資料圖片）

梁子超：須控制外來輸入頻率 必要時地區性熔斷

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，採取全閉環式管理在執行上有紕漏，涉及大量人力物力，需安排員工住宿及確保分隔員工聚集，亦需要提供誘因維持士氣，質疑本港人力成本高、地方狹窄，對能否執行存疑。

梁認為，首要是控制輸入個案，減少機場員工接觸患者機會，做好感染控制，才能守穩第一條防線。他解釋指，當每日出現數十宗輸入個案，本地機場、檢疫酒店、醫療設施等相繼超負荷，必須控制外來輸入頻率，有需要時對高風險地區採取熔斷機制，不只是航班熔斷，而是地區性熔斷，甚至禁止有關地區人士來港轉機，以免把風險轉嫁香港。

至於機場員工管理方面，他認為要盡量避免員工與抵港人士接觸；而經常接觸旅客的員工，建議每日一檢，以避免出現假陰性時，4日多才發現走漏個案入社區，減低傳播超過兩代機會。他直言，一旦第一條防線失守就手尾長，當出現第5波疫情，面對市民抗疫疲勞，未必可靠現有設施短時間內控制到。

他又指，現階段是否適合兩地通關，視乎有否個案流入社區後擴散，一旦出現廣泛傳播，通關必定要擱置。面對兩地均出現社區個案及Omicron全球擴散，他相信仍需要1、2星期觀察疫情發展，再決定通關日子。

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