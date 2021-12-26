通關無期｜深圳灣口岸現北上檢疫等過年長龍　人龍倒灌香港出境區

本港新冠肺炎出現首宗無外遊的Omicron確診個案，北上免檢疫通關無期。農曆新年將至，大批欲北上過農曆年的港人，近日開始北上，以便進行21日隔離檢疫，今日（26日）深圳灣口岸大排長龍，人潮由深圳管制區倒灌至香港出境區。



據了解，由於大批港人打算回內地度過農曆新年，為趕及完成21日檢疫隔離期，趁近日趕過關回大陸，但同時內地也加強檢查核酸檢測。《香港01》記者現場直擊，在深圳灣內地入境管制區的排隊人龍，倒灌至香港出境管制區，現場入境處人員更指可能要輪候3至4小時以上才能過關，不少人更因大疲累而需要席地而坐。



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排隊逾3小時始可過關

中兩兩地通關仍「未有聲氣」，由於不少港人打算回內地過新年，為趕及完成21日檢疫隔離期(14天隔離醫學觀察和7天居家健康監測)，大批港人今日到深圳灣口岸過關回內地，當中不少人都是長者。

《香港01》記者現場直擊，在深圳灣口岸內，不少港人正在內地入境管制區的櫃位排隊，但長長人龍竟倒灌至香港的出境管制櫃位，有現場人員曾指，在場至少要等候3小時以上才能成功過關。

長者少女不支要坐下休息

據了解，由於內地口岸邊檢人手不多，加上要嚴謹檢查入境港人的核酸檢測結果，令過關時間大大延長，令人龍倒灌至香港出境管制區，故當遇上大批冀回內地度新年的人潮時，便出現大排長龍的情況。有現場人士表示，不少等過關的人都是長者，由於輪候時間太長，不少人都要席地而坐，神情疲憊，更有年輕女子都不適要坐下休息。

亦有人苦等四小時仍未能過關，求助無門，極度不滿深圳市邊防及政府部門缺乏應急意識，令大批長者要在關口捱苦。

內地不少網民都在微博發文，指今日深圳灣等候過關的人潮，比平日長「很多」、「太多人了吧」。