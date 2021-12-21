港康碼｜安心出行更新　綠碼申請流程一覽　有步驟縮減慳一半時間

中港兩地通關在即，香港健康碼早前開放網上登記帳戶，資料無誤的市民，將陸續收到短訊通知啟動帳戶，並可嘗試登入系統轉換綠碼。惟當時記者實測整個申請流程，連同於「安心出行」上傳記錄，合共需14個步驟，包括須兩次接收手機短訊驗證碼，才可成功轉換成綠碼。

惟政府於本周二（21 日）推出「安心出行」3.0.1版本，並簡化轉碼流程，共縮短4個最繁複的步驟。市民上傳出行紀錄後，可直接轉到港康碼網頁繼續轉碼，無須再重新登入及接收手機短訊驗證碼。記者實測10個步驟便完成申請，需時僅花1至2分鐘，相比更新前快約一半時間。



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申請港康碼前須更新安心出行3.0.1版本

香港健康碼帳戶於12月10起開放登記，當時記者當日登記後相隔約36小時，才收到成功開戶的短訊通知，並成功轉換「綠碼」。不過隨着政府今日更新安心出行至3.0.1版本，申請人亦須更新至最新版本，否則無法進行下文的轉碼步驟，仍需按照舊版本，共需14個步驟才可轉碼，包括兩次接收手機短訊驗證碼。

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安心出行上傳記錄步驟不變

最初的6個步驟，與未更新「安心出行」前並無分別。申請人更新至3.0.1版本後，在首頁向右翻頁至最後，為「香港健康碼系統」。於系統首頁按「上傳出行記錄到香港健康碼」，並進入登入頁面，申請人須輸入證件號碼，以及早前註冊帳戶時設定的密碼。系統於登入後將發送驗證碼，確認後便可上傳出行記錄。

上傳頁面將顯示申請人身份證號碼首4個數字，申請人需確認個人資料收集聲明，以及私隱政策。代表申請人同意上傳的出行記錄被系統收集、持有、處理或使用；以及明白故意提供虛假或誤導資料，有可能干犯刑事罪行。

確認提交資料後，頁面將顯示「上傳完成」，包括上傳時間和上傳記錄／通知的數量。申請人須按「繼續申請健康碼」。

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自動轉入港康碼系統 無須再接收手機驗證碼登入

不過以下步驟開始，申請步驟將與之前不同。頁面將由「安心出行」，自動轉入港康碼系統網頁，即申請人無須再重新接收驗證碼登入系統。

離開「安心出行」後，港康碼系統將顯示「登記人資料」頁面，列出登記人的英文姓名、電話號碼及居住地址。按「健康申報及申請健康碼」，系統將顯示最後一次上傳安心出行記錄的時間，並詢問申請人過去14日的病歷史。

若沒有上傳當日的記錄，頁面將提醒「系統找不到登記人今天從安心出行上傳的出行記錄」，申請人將無法提交港康碼申請。

若沒有於安心出行上傳當日的記錄，頁面將提醒「系統找不到登記人今天從安心出行上傳的出行記錄」。（網頁截圖）

每次申請綠碼須重複以上10個步驟

完成提交後，系統將提示申請正在處理中，並列出申請編號及時間。按頁面下方的「檢視港康碼」，將進入「健康碼資料」頁面，向申請人提供有效（綠色）或無效港康碼（紅色或黃色）；申請人姓名及身份證號碼；以及提醒健康碼的有效時間。若日後正式開關後，申請人可於該頁儲存「綠碼」，以申請轉換成粵康碼。

但須注意的是，港康碼的有效期僅1日，即直至申請當日的23:59，意味若申請人於翌日再次申請健康碼，須重新於安心出行上傳最新的出行記錄，以及重複上述多個步驟。由於系統為確定申請者為本人，每次登入均發放驗證碼以核實身份。