Omicron｜若爆第五波速度很快　隨時準備重啟亞博　再覓檢疫酒店

本港正受變種病毒Omicron威脅，已錄得逾40宗Omicron變種病毒個案，食物及衞生局局長陳肇始表示，Omicron有機會引發的第五波疫情上升速度可能很快，已與各方開會準備應對，表示會找檢疫酒店，並視乎情況採取不同的社交距離措施。

醫管局則指，已隨時準備好重啟亞洲博覽館500張病床，必要時亦會啟用其他公立醫院負壓病床及二線病床，但有機會影響非緊急服務，呼籲市民盡快接種疫苗，減輕不幸感染後的病情。



食衞局局長陳肇始（中）指，不斷尋找適合檢疫的酒店，預備若第五波爆發。（鍾妍攝）

陳肇始表示，Omicron傳染快，對疫苗效力亦有一定影響，現時在外防輸入上已高規格措施應對，聖誕前亦與醫管局、衞生署等開會，就若Omicron引發第五波時出現社區爆發的應變措施，檢視在檢測能力、檢疫設施，醫院及北大嶼山感染控制中心等能力，並如何調節社交距離措施，「如果真係有爆發，其實速度會係好快」。

醫管局主席范鴻齡說，現時病床充足，北大嶼山感染控制中心有800張負壓病床、瑪嘉烈醫院亦有約100張，即現時已有約900張負壓病床，若疫情繼續爆發，下一步會打算重啟亞洲博覽館社區治療中心，預計可以提供約500張病床。若仍然不足以應付，范說，其餘公立醫院仍有1100張病床，二線病床有200張，不過若要動用到，就有機會影響到醫院提供非緊急服務，所以不希望會出現這樣的情況，只能「希望最好、準備最壞」。他續指，醫管局的防護裝備、藥物等均足夠，醫護人員亦己有調配計劃。

醫管局行政總裁高拔陞說，現時北大嶼山感染控制中心正照顧約150位病人，最高可容納800位，過去數天亦已重新再看亞洲博覽館的設施，基本上已隨時準備就緒。他估計，若疫情惡化，會先用北大嶼山的病床，同步在一兩日之間啟動亞博館，把病情穩定的病人轉到亞博館隔離，騰空北大嶼山的病床以照顧初步確診或需要較多治療的個案。

檢疫措施方面，陳肇始表示，竹篙灣檢疫中心現仍可以應付，但亦「不斷搵緊有冇一啲嘅檢疫酒店」，在竹篙灣無法接收所有緊密接觸者，或A組地區回港後住4天，數目多時使用。

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問到疫情嚴重時會否再關閉表列處所及停晚市堂食，陳肇始未有正面回應，僅表示會視乎情況看各表列處所要做到哪個規格的社交距離措施，不同時間會有風險評估做不同程度的工作。

臨近年末，香港與內地通關詳情仍未有公布，陳肇始說，港府不同部門都正就通關準備，與內地有緊密商量有關通關的準備，一有最新消息就會公布。