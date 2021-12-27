新冠肺炎｜科大研究生及愛立信職員先後抵上海　離奇同日發病確診

新冠肺炎疫情下內地一直未批准由本港北上免檢疫，關注點是本港會否向內地輸出確診個案。衞生署近日先後接獲內地通報，兩名香港居民在飛抵上海檢疫期間確診，情況罕見。



根據衞生防護中心公布資料，兩人分別為科技大學女研究生及愛立信（中國）有限公司男職員，分別在本月5日及19日乘搭東方航空航班MU508抵達當地，但二人都在22日發病，之後兩日相繼病毒檢測呈陽性而列確診。兩人分別居於科大研究生宿舍及將軍澳九龍東皇冠假日酒店，但僭伏期在港行蹤未有交疊，上機前理應持檢測陰性證明。二人會否是機上染疫，又是否居住同一檢疫店並且發生內部傳播，當局暫未有資料。



兩名香港居民在不同日子由香港飛往上海，他們在檢疫期間，近日先後確診（資料圖片）

女患者居科大 男患者居將軍澳站酒店

食物及衞生局在平安夜（24日）發出的強制檢測公告，提及一宗曾於香港逗留的非本地確診個案。根據衞生防護中心資料，個案涉及一名23歲女病人，居於科技大學賽馬會集賢樓五樓東翼。該宿舍為研究生居住，因此推斷病人為科大女研究生。

食物及衞生局今日（27日）公布的強制檢測公告，再公布一宗曾於香港逗留的非本地確診個案。根據衞生防護中心資料，涉及一名26歲男病人，居於香港九龍東皇冠假日酒店，其工作的九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司，納入強檢名單。

二人分別5/12及19/12往上海 本月22日同出現病徵

衞生防護中心表示，科大女研究生早在本月5日由香港乘坐航班東方航空MU508前往上海，於本月23日在當地進行檢測的結果呈陽性，根據病人提供的資料，她於本月22日出現病徵。愛立信男職員則在她之後兩星期、即本月19日才乘搭MU508前往上海，本月24日在當地進行檢測的結果呈陽性，而他出現病徵也是本月22日。二人於4月至6月期間，在內地接種國藥疫苗或科興疫苗，未有在港打第三針加強劑。

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兩人住所同屬西貢區，雖有巴士等連接，不過根據衞生署接獲的潛伏期行蹤，未見二人有交疊。科大女研究生潛伏期主要在上海檢疫酒店隔離，離港前數日到過科大兩間食肆；男患者則報告提及潛伏期曾到酒店附近的將軍澳廣場韓樂和尚德邨TKO Spot 101台式休閒餐廳，以及鄰近公司的MegaBox Ruby Tuesday和德福廣場利苑。