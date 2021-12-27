通關無期｜學生請長假北上檢疫等過年　家長：等通關，等唔到

本港新冠肺炎出現首宗無外遊的Omicron確診個案，北上免檢疫通關無期，港人返內地仍需檢疫21日。農曆新年將至，近日已有大批市民經深圳灣口岸北上，出現長長人龍，今日（27日）再有不少家庭拉着行李過關。

有跨境堂兄妹向學校告長假，一起返深圳過年，「返去逗吓利市」。其母解釋，家住屯門區早前有機場工作人士確診，憂或釀社區爆發影響出入境政策，故決定提早帶小朋友北上，「等通關，等唔到，又驚社區爆發。」



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近日有大批市民經深圳灣口岸北上迎農曆新年，口岸入境管制區的排隊人龍昨（26日）更倒灌至香港出境管制區，預期要輪候至少四、五小時才能過關。入境處最新數字顯示，昨有1,817人經深圳灣口岸出境，為近日新高，當中1,605人為香港居民、211人為內地訪客。

《香港01》記者今早再到及深圳灣口岸視察，至中午仍未見人龍，有不少家庭無懼「坐檢疫監」，決定北上過年探親。

跨境生帶模型、書本檢疫 「返去逗吓利是」

讀中三的鄧同學帶著兩個行李喼待過關。他說，一家人原本住在深圳，他與表妹自幼稚園起均跨境上學，但疫情後只好與媽媽來港租屋住，平均數月返內地探親，是次已是疫情以來第四次檢疫北上。

鄧同學說，今次與媽媽及表妹一行三人回家，有「經驗」的他已帶備無限數據上網卡、模型及整個中三的教科書，「上網課打發下時間、睇吓下學期啲嘢」。他笑言已習慣檢疫生活，「好開心呀，因為唔使同阿媽住一間房！」

鄧同學說，原屬跨境生，疫情之後才來港居住，是次告學校告長假至2月底，返深圳過年「𢭃利市」。（鄭子峰攝）

他說，是次返內地的目標是過年逗利是，心情不錯：「好耐冇返深圳，趁聖誕咪返去……兩三個月冇返去，今次返去逗吓利是，上次返係暑假前！」被問到有無帶年貨，他笑言未有準備：「睇我阿媽心情，唔係我買嘅！」

母憂屯門出現社區爆發 提早出發北上過年

其母陳女士則說，原定一月才出發，但早前突然有無外遊港人確診，且同住屯門區，「如果屯門社區爆發，對於我哋嚟講，成日去街市，人多都唔安全」，考慮到兒子已考完試，決定提早出發：「等通關，等唔到，又驚社區爆發……主要都係返去過年，始終你唔通關，小朋友又想返去！」

她又說，「之前預咗一月返去，宜家早啲無所謂」，已向學校告假至二月底，「我哋學校仲有網課上，都仲好啲！」加上兩個小朋友未滿14歲，或只需留在酒店檢疫7天，餘下日子相信可在深圳住所檢疫。

陳女士說，原定一月才出發，但早前突然有無外遊港人確診，且同住屯門區，憂香港出現社區爆發，決定提早出發：「等通關，等唔到，又驚社區爆發……主要都係返去過年，始終你唔通關，小朋友又想返去！」（鄭子峰攝）

「我哋幾個都做好咗打疫苗、安心出行，所有嘢其實都做好晒，而家重點係通唔到關，返唔到屋企！」

她解釋，兩個小朋友均是「雙非」，「我哋其實係喺深圳，唔係疫情根本冇必要喺香港住！」她又說，相信內地醫療水平與港相若，加上收費較便宜，只是兒子跟不上內地教學進度及緊張氣氛，才繼續往返兩地，但憂屯門社區爆發，故提早北上：「如果我中咗招，我喺香港睇唔知要洗幾多錢。」

超過一年未有到內地探親的陳女士，今早一行四人「姊妹團」返內地東莞過年。（鄭子峰攝）

「姊妹團」結伴北上檢疫返東莞過農曆年

超過一年未有到內地探親的陳女士，今早一行四人「姊妹團」返內地東莞過年。陳女士說，昨日忙於做檢測，又要準備行李，無留意關口出現人龍的新聞，身穿粉紅外套及紅色頸巾的她形容心情興奮，事先已分工購入禮物，她主要負責帶藥品贈親友，更相約親人結伴檢疫21日，「兩個一間房，無咁悶」，十分期待與家人共聚：「家姐、堂家姐及堂嬸一齊返嚟！心情好興奮，咁耐都冇見到大陸啲人！」

新手父母帶一個月嬰兒返內地探親 「尿片都兩大喼」

另有新手父母帶著只一個月大的嬰兒過關，其親友林女士笑言，「尿片都兩大喼」，但通關未有期，即使預計檢疫期不易過，父母仍決定帶嬰兒回內地過年：「都會悶㗎，都冇計……出世要帶返屋企睇吓，同埋過年呀嘛啱啱好！」

《香港01》記者今早亦有到元朗港鐵站附近的B2巴士總站視察，往深圳灣口岸方向僅數人等候。抱著寶寶的馮太說，因媽媽想回內地過年及照顧即將分娩的弟婦，故堅持在檢疫下北上，她直言「好擔心」，但無法阻止，只好為媽媽預備食物供檢疫期間使用，並親自送媽媽到關口。

至於李小姐則與兒子到深圳灣口岸接女朋友，「我個仔個女朋友嚟讀研究生，下個月要返學校上課，所以要出嚟（香港）」，李小姐感慨地說，疫情以來已兩年未有北上，本月喪母亦未有回內地，「打哂針想通關，我阿媽走我都冇返到去，我阿媽呢個月啱啱走」，對兒子女朋友可來港過年感高興，「緊係開心啦，一齊嚟呢度熱鬧啲！我自己都冇返去成兩年，其實我都好想返大陸行吓，我都無返去，足足兩年，要隔離，我要返工請唔到假。」她說無留意通關需時的新聞，但相信今晚可以共渡晚餐：「一家人去食飯，兩年幾無見！」