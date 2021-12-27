居西環南里壹號國泰空服員初確診涉變種病毒　政府深夜突襲封區

政府今日晚上（27日）公布在西環石塘咀住宅「南里壹號」發現一宗涉及變種病毒的初步確診個案，認為該住宅的感染風險有機會較高，決定在晚上10時半突襲圍封該幢住宅大廈，進行封區檢測，預料最快明日（28日）早上7時才有望解封。

衞生署衞生防護中心公布，個案涉及一名本地男機組人員。他在本月23日從美國經航班CX841抵港，在機場檢測結果呈陰性。昨日（26日）於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22，病毒量偏高，變異病毒株檢測結果待定。為審慎起見，政府今晚將其居住大廈南里壹號作出限制與檢測宣告。



晚上10時半突封區檢測 料明早7時完成

政府深夜突然發稿指，晚上10時半起，將石塘咀單幢住宅「南里壹號」列為「受限區域」，身處封區範圍內的人，須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至所有人已完成檢測，並在檢測結果大致確定後，方可離開其處所。政府預料最快明早（28日）7時可完成行動。

政府在「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。

西環石塘咀有住宅初步確診，並涉及變種病毒，政府周一（27日）晚上10時半突襲封區檢測。（陳浩然攝）

「受限區域」內的人士若已於上周六（25日）至今日期間已檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無需再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

另外，根據今日發出的強制檢測公告，任何於12月5日至27日期間，曾身處「南里壹號」逾兩小時的人，亦須在周三（29日）或之前接受強制檢測，已接種疫苗的市民亦不獲豁免。

（政府新聞處截圖）

昨日檢測呈陽性病毒量偏高 曾離家購買食物

衞生署衞生防護中心公布，居於南里壹號的患者為一名45歲的本地男機組人員。他於12月21日經航班CX844前往美國，離港前於12月17日進行的病毒檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX841於12月23日抵港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，病人其後根據相關豁免人士規定，回家接受醫學監察和定期強制檢測。

他昨日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22，病毒量偏高，變異病毒株檢測結果待定。中心表示，根據病人提供的資料，他除曾短暫在社區購買食物及前往社區檢測中心抽取樣本進行檢測外，其餘時間皆逗留在家。

患者於5月3日和5月24日於香港接種兩劑復必泰疫苗，並於12月13日於香港接種一劑科興克爾來福疫苗。

一名居於愉景灣蘅峯曦欣閣的國泰航空機組人員初步確診。（FB@香港愉景灣）

另一居愉景灣國泰機師初確診 病毒量尚低

衞生防護中心另公布另一宗初步確診個案，涉及一名46歲本地男機組人員，患者居於愉景灣蘅峯曦欣閣，料為國泰航空機師。他於12月23日經航班CX840前往美國，離港前於12月19、20及22日進行的病毒檢測結果呈陰性。

他從美國經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在機場檢測結果呈陰性，今日於社區檢測中心抽取樣本的檢測結果呈初步陽性。他沒有病徵，Ct值約31-33，病毒量偏低，變異病毒株檢測結果待定。他於6月11日及7月2日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼12月23日 屯門兆禧苑安禧閣突襲封區▼

