聖誕節｜餐飲業單日生意額達4億　食材人工俱升　加價15%亦難抵銷

一連3日聖誕假期即將過去，剩餘數日將迎接2022年。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（27日）表示，今年聖誕假期市道暢旺，創2017年以來的佳績，估計平安夜及聖誕節正日，業界生意額高達4億元。不過他透露，因食材價格及從業員薪金上升，故餐廳平均加價15%，當中部分利潤較低的餐廳，加價亦難以填補成本的升幅。

零售業方面，批發及零售界立法會議員邵家輝則表示，今年聖誕相比去年同期有雙位數增長，但仍未回復至疫情前的水平。他認為，電子消費券佔最大功勞，令市民消費意欲增強，更超出預期達過往的七成。因此他呼籲政府於農曆新年「加碼」，再派3,000元消費券，「當係封利是畀大家開心。」



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聖誕節生意額創2017年新高 酒店自助餐最爆

本港疫情平穩，聖誕假期相比去年到處均人頭湧湧。黃家和表示，聖誕假期市道暢旺，當中以西餐廳及酒店自助餐最爆滿，更創2017年以來的佳績。他估計，平安夜及聖誕節正日，餐飲業界的生意額高達4億元，相比冬至多出約2,000萬元；而昨日（26日）拆禮物日亦維持3.5億元。

黃續指，今年的聖誕市道，相比疫情及社會運動前的2018年更為理想，可歸功於電子消費券帶動消費意欲，以及封關下市民只能留港消費。他推算指，若以聖誕節人均消費約1,000元計算，50萬人則為業界增加5,000萬元的生意額。

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人手供不應求 假日兼職時薪較18年飆5成至120元

然而除了上述因素外，黃透露由於食材價格平均升幅15%，同時受早前疫情影響，不少從業員轉行或退休，僧多粥少，尤其節假日人手需求大增，兼職時薪由2018年的80元，增至目前120元，升幅高達50%。因此業界亦相應調整價格，今年聖誕平均加價15%，當中以酒店自助餐升幅最顯著，「以往平均680蚊，今年接近800蚊。」但他亦指，部分利潤較低的餐廳，加價亦難以填補成本的升幅。

2022年將至，黃表示不少餐廳除夕當日的預約已滿，故對業界年底的生意額抱樂觀態度。雖然他估計明年1月增長或有所放緩，但認為隨著接近農曆新年，春茗及飲宴增加，業界的生意額能得以維持。

聖誕假期天氣凍 帶動衣物及暖爐銷情

零售業方面，邵家輝亦表示，今年聖誕假期的銷情樂觀，相比去年同期有雙位數增長，但仍未回復至疫情前的水平。他認為疫情受控、社會氣氛隨和、尾期消費券發放、市民留港消費、天氣寒冷等，多個因素均有利市道更暢旺。他特別提到，由於聖誕假期氣溫驟降，帶動衣物及電子產品的銷情，包括暖爐、電磁爐等，「凍一兩日就得，市民就有藉口去買嘢。」

但與餐飲業界不同，邵表示零售業約1/3的生意額依賴遊客，在零遊客下生意額只能恢復至70%，因此業界不會加價，反而以7折或8折優惠減價促銷。他認為電子消費券佔最大功勞，令市民消費意欲增強更超出預期，「喺冇遊客下銷情去到（以往）70%，係Extra咗，已經全部香港人出晒嚟消費。」

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邵家輝籲政府農曆年再派3000元消費券：當封利是畀市民

邵續指，電子消費券除了有助業界復蘇，其帶來的連鎖效應，有助政府增加稅收，減少財政赤字。因此他建議政府於農曆新年「加碼」，再派3,000元消費券，「拋磚引玉」令市民更樂意消費，「當係封利是，派3000蚊畀大家開心。」他亦相信，政府經過半年的經驗，能完善派發安排，「撳個掣就搞掂啦。」