新冠肺炎｜增9宗輸入　再有國泰空姐中招　劉知名等14人帶Omicron

衞生防護中心今日（27日）公布本港新增9宗輸入個案，全部涉及變異病毒株感染，4人為機組人員，其中1人居於旺角柏景灣1期7座，是早列輸入個案的國泰航空空姐的同事，她們於12月22日往澳洲，再一同從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港，其潛伏期在港曾居住或到訪的地點已納入強制檢測公告。另有少於10宗初步確診個案。

此外，衞生署確認早前14宗確診屬Omicron個案，當中包括由哈薩克返港的體院空手道運動員劉知名，累計個案增至58宗。



本港新增9宗輸入個案，涉及五男四女，年齡介乎19至59歲。五人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，四人由A組指明地區（高風險）抵港。四人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，兩人於檢疫期間確診。

新增4機組人員染疫

其中一名患者為42歲本地機組人員（第12602宗），她居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座，12月22日前往澳洲，離港前檢測呈陰性，是早前輸入個案（第12586宗）的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於12月24日抵港。她抵港時檢測為陰性，12月25日於竹篙灣檢疫中心抽取樣本的檢測結果呈陽性。她沒有病徵，並確認帶有N501Y和T478K變異病毒株。

至於第12603宗個案19歲女子及第12604宗個案26歲男子，同樣在12月23日從哈薩克斯坦經韓國乘搭航班KE607抵港，料為早前已5人染疫的體院空手道運動員團隊成員。

多14宗個案確認帶有Omicron

根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布14宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron，涉及八男六女，年齡介乎20至80歲，九人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，五人於檢疫期間確診，當中包括空手道運動員劉知名。

此外，中心正調查一宗上海確診個案，涉及一名26歲男病人，居於香港九龍東皇冠假日酒店。他12月19日由香港乘坐航班MU508前往上海，他於12月22日出現病徵，24日在當地檢測呈陽性。他已在內地接種兩劑克爾來福疫苗，由於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已被納入強制檢測公告。