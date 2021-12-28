寒冷天氣｜僅3成露宿者住避寒中心　關注組織：要看守被子等家當

寒冷天氣警告下昨日（27日）市區最低跌至9.9度，創入冬最低紀錄。基督教關懷無家者協會高級外展主任陳文珊今日（28日）在港台節目《千禧年代》表示，不少無家者因要看管家當及部分避寒中心位置較偏遠，故只有兩至三成人在寒冷天氣下入住避寒中心。



▼12月26日寒冷天氣警告生效 露宿者情況▼



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陳文珊表示，主要負責九龍新界（除了油尖旺）區域的無家者，估計只有2至3成人會使用避寒中心，主要考慮到家當較多需看守，包括禦寒的被子及衣物，以及部分中心較偏遠，減低他們前往的動力，寧願留在露宿地方避寒。

她亦提及，即使每個地區都有避寒中心，但在疫情下部分中心用作檢測，影響開放，加上屬政府場所，進入須使用安心出行或出示豁免證明書，使用上仍有一定限制。

已向10多名無家者發出豁免掃安心證明書 惟有食肆拒絕放行

此外，陳文珊指其機構至今已向13至15名沒有安心出行的無家者發出豁免證明書，但部分食肆未知該信件可代替安心出行，而拒絕他們入內堂食。她續指，安心出行由建議使用改為強制使用，自由度受限制，而機構由收到信件範本至向無家者發出只有一天時間，認為政府宣傳一定不足夠。