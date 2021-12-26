寒冷天氣警告｜買火鍋料市民逼爆街市　有人跨區掃貨：荃灣平好多

天氣在今日（26日）「拆禮物日」顯著轉冷，天文台更於今早發出今年首個寒冷天氣警告，市區氣溫逐步下降至約12度，明早（27日）部分地區更低至9度。天氣轉冷，不少人選擇打邊爐驅寒意，有市民Boxing Day趕到街市選購火鍋材料，不少檔口大排長龍。在荃灣楊屋道街市，有市民一早來準備食材，與親朋戚友享用。



「拆禮物日」料花700元買火鍋料與親友過節 市民：荃灣平好多

董先生與太太今早特意由東涌走到荃灣購買火鍋材料，如蝦、豆苗、魚、肥牛等。他們計劃與親戚吃火鍋，選購材料都大概花了1小時多。被問到為何到荃灣購買，董生就表示「嗰邊啲嘢貴好多，青菜要廿蚊1斤，呢度就十三蚊2斤。豬肉個邊要百幾蚊1斤，呢度50幾蚊1斤。」提到今日預計花費多少，董生則「今日預算都大概500至700蚊左右。」

花1小時揀食材 貴也沒法子：天氣凍同假期啊嘛

張小姐也是其中1位到街市購買「打邊爐」食材，「因為天氣太凍，所以同屋企人買啲腸仔翻屋企打邊爐囉。」金針菇、蝦、貝殼類等等都是張小姐1家已購買的食材。她指約有13至14位親朋戚友到朋友家吃火鍋，所以花費的時間都有1小時左右。以她觀察，今天食物的價格比平時並不是貴了太多，「貴都好正常呀，天氣凍同假期啊嘛。」