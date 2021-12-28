黎智英與蘋果編採人員涉違國安法　7被告被加控刊印煽動刊物罪

壹傳媒創辦人黎智英與多名《蘋果日報》前高層等7人涉違《港區國安法》案件，今早(28日)在西九龍法院再提訊，控方要求全部被告加控一項刊印煽動刊物罪，裁判官把案押後至明年2月24日再提訊，全部被告繼續還柙。



7名被告包括：黎智英（73歲，壹傳媒創辦人）、張劍虹（59歲，壹傳媒行政總裁），及5名《蘋果日報》編採人員：羅偉光（47歲，前總編輯）、陳沛敏(51歲，前副社長)、林文宗(51歲，前執行總編輯)、馮偉光(57歲，前社論主筆，筆名盧峯)及楊清奇(55歲，前社論主筆，筆名李平)。

+ 2

全部被告被加刊印煽動刊物罪

控方要求7人全被加控一項罪名，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪，指他們於2019年4月1日，至2021年6月24日，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人，串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物，具意圖引起對香港特區政府及香港司法的憎恨或藐視、或激起對上述兩者離叛，及激起居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項，及引發香港居民間的不滿及離叛，及煽惑他人使用暴力，及慫使他人不守法或不服從合法命令。

3涉案公司未派代表出庭

案中除了以上7名被告外，亦包括三間公司：蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果互聯網有限公司，它們被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，但3公司今未有派律師或代表出庭。案件現押後至明年2月10日再訊。

被告黎智英現面對3項罪名，包括：勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，及串謀妨礙司法公正三罪；壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》前總編輯羅偉光和三間公司，則被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；《蘋果日報》的編採人員，包括前副社長陳沛敏、前執行總編輯林文宗、前社論主筆馮偉光及楊清奇，他們同樣被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

勾結外國勢力罪控方稍作修改

就眾被告面對串謀勾結外國勢力罪，控方今就犯案日期等要求稍作修改，指他們於2020年7月1日至2021年6月24日期間，與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司，及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。

《蘋果日報》於今年6月24日停刊，壹傳媒有限公司則於今年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：WKCC4341/2020、WKCC2379/2021、WKCC2879/2021