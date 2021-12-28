封區檢測｜三名國泰空少染疫　封愉景灣蘅峰曦、屯門嘉悅半島一座

Omicron來勢洶洶，本港今（28日）新增6宗輸入個案，5宗為帶變種病毒N501Y+T478K，料屬Omicron，另本港錄得14宗初步確診個案。今日合共3名國泰機組人員染疫，分別由美國紐約及芝加哥乘貨機返港，其中2名空少獲准豁免檢疫而在家居監察期間違規多次外出，包括跨區到訪其中一人家中聚餐。



政府昨已向其中一人住所石塘咀南里1號南里壹號展開封區檢測，今晚一夜兩封，將愉景灣蘅峰曦欣閣、屯門嘉悅半島一座，指明為「受限區域」並發出強制檢測公告，由於涉及變異病毒株，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。



▼12,.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



愉景灣蘅峰曦欣閣為確診個案#12610即46歲男機組人員的住處，與家人同住，他最後行程是12月23日去紐約，於12月25日乘貨機回港，按規定回港後主要留在家中進行監察，於12月26日在愉景灣檢測呈陰性，於12月27日早上7時許，乘船到石塘咀檢測中心，11時許便乘船回家。

至於屯門嘉悅半島一座，涉及確診個案#12609即45歲空少曾到訪，為初步確診空少友人住處，二人於12月25日在該址聚餐，後者被列為密切接觸者後送到竹篙灣檢疫，現亦初步確診。45歲空少是於12月24日由紐約返港，後者是於12月25日由芝加哥回港。

兩個受限區域已設立臨時採樣站，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。曦欣閣居民須於凌晨一時前接受檢測，目標明早6時完成行動。嘉悅半島一座居民須於凌晨0時30分前接受檢測，目標明早7時完成行動。

「受限區域」內的人士，如在12月26日至28日期間已進行檢測，並能出示檢測結果電話短訊或相關證明，無須再次接受檢測，但須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

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此外，根據強制檢測公告，任何於12月5日至28日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在12月30日或之前接受強制檢測。政府表示，由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

此外，根據最新安排，與涉及懷疑OMICRON變異病毒株的確診本地個案居於同一大廈的人士，須在有關確診者送院治理或離開香港前最後逗留在該建築物的當天翌日起計的第2、3、4、7、12及19日進行強制檢測。