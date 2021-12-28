國泰2空少美國回港即違規跨區會友食飯　政府改一律酒店強檢3日

Omicron來勢洶洶。衞生署衞生防護中心今日（28日）公布新增6宗確診個案，其中5宗感染變異病毒株。其中2宗為國泰機組人員，均分別由美國紐約乘航班回港，疑是感染Omicron，但待基因分析。



當中一名45歲國泰空少於12月24日乘貨機航班CX841返港，在機場檢測呈陰性，可豁免酒店檢疫，回石塘咀南里1號南里壹號的住所，但在第3天檢測樣本呈陽性。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，他沒有一直待在家，而是有出外購物，並乘巴士往同是空少的朋友位於屯門嘉悅半島一座的住所聚餐，其同事又再到九龍塘又一城望月樓Moon Palace與家人食飯，於今日初步確診，為今日14宗初步確診者之一。



兩名空少違反國泰航空與政府達成的協議，政府決定加強貨機機組人員到港在初期檢疫，回港後須在酒店檢疫三日。



▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



患者坐巴士來回港島屯門

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增6宗確診個案，其中5宗感染變異病毒株，當2宗為國泰機組人員，均分別由美國紐約乘航班回港，均帶有N501Y及T748K，疑是感染Omicron但待基因分析，包括個案編號12609為一名45歲國泰男空中服務員，12月22日乘CX844到紐約，住當地檢疫酒店，12月24乘貨機CX841到港，在機場檢測呈陰性，回到南里一號住所，回家後第三天即12月26日的在石塘咀檢測中心的樣本呈陽性。

42歲國泰男空服員在港期間，於12月25日早上約10時半曾到上環miniso（名創優品）購物，然後後乘巴士962X到屯門朋友家中吃午餐，再乘巴士961回家，於12月26日晚上7時許到石塘咀檢測中心，12月27日曾到西環尼斯花園馬六購買食物。張竹君表示，懷疑他是在紐約受感染。

另一宗確診機組人員乘船到石塘咀檢測

另一宗確診機人員個案12610，為46歲空少，最後行程是12月23乘CX840去紐約，於12月25日乘CX843貨機回港，在愉景灣蘅峯曦欣閣與家人同住，回家後主要留家，於12月26日在愉景灣檢測呈陰性，於12月27日早上7時許，乘船到石塘咀檢測中心，11時許便乘船回家。

染帶Omicron確診空少飯聚友人初步確診

本港現有14宗初步確診，包括一名男空中機組人員。他於12月25日乘貨機CX2807回港，即是新確診個案12609、空少的聚餐朋友，於12月25日在其位於屯門嘉悅半島一座的住所聚餐，故當12609初步確診後已將他列為密切接觸者，送到竹篙灣檢疫。他今次行程於12月22日乘CX2806去芝加哥，負責商務倉工作，於12月22日至23日期間，入住芝加哥酒店，於12月25乘貨機CX2807與其他機組人員一起回港。

曾與家人在又一城望月樓食飯 到

他回港當日即與確診個案12609在家中吃午飯，於12月27日約早上11時曾坐巴士60X坐去太子，之後轉乘地鐵去又一城Apple Store蘋果商店處理手機事宜，再在望月樓與家人食飯，然後4時許坐港鐵去石塘咀檢測，最後坐巴士回家，其餘時間主要留家，現列為初步確診，張竹君相信他今晚便會列為確診個案。

▼12.26深圳灣口岸過關人潮逼爆▼

