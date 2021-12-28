兩染疫國泰空少疑違規聚餐　曾訪又一城Apple Store、望月樓

衞生署衞生防護中心今日（28日）公布，新增6宗輸入確診個案及14宗初步確診，包括三名機組人員。確診個案包括昨日初步陽性的45歲國泰航空男空中服務員（＃12609），他居於石塘咀南里壹號，在12月25日到過上環Miniso名創優品購物，以及乘962X巴士到屯門與朋友進行午餐；昨日下午到西環尼斯花園馬六買食物，之後收到初步確診通知。



曾與該空少同枱食飯、居於屯門友人於今日亦初步確診，他也是國泰航航空空少，兩人在住所屯門嘉悅半島一座聚餐；於12月27日早上11時曾乘坐60X巴士到太子，再轉港鐵到九龍塘又一城Apple Store蘋果專門店維理手機，其後再到商場內望月樓，與兩名家人吃飯，4時許乘坐港鐵到石塘咀檢測，再坐巴士回家。



今日新增的確診個案中，有5人包括昨日初步陽性的42歲男空中服務員（＃12609 ），及另一機組人員，他們同樣疑似帶有Omicron變種病毒。個案編號12609，於12月21日乘坐CX844到紐約，並入住當地檢疫酒店。其後於本月24日乘坐貨機 CX841到港，在機場檢測結果呈陰性後，回到位於石塘咀的單幢住宅「南里壹號」住所，接受醫學監察和定期強制檢測。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，患者在居家檢疫期間，曾於12月25日到過上環名創優品購物，再乘962X巴士到屯門與朋友進行午餐，其後坐961巴士回家。他於12月27日下午兩時，曾到過位於西環尼斯花園的「馬六」購買食物。患者於本月26日約晚上7時許到社區檢測中心抽取樣本，結果呈初步陽性，並帶有N501Y及T478K。

有患者曾到過位於西環尼斯花園的「馬六」購買食物。（余俊亮攝）

▼「南里壹號」封區強檢情況▼



至於另一確診個案同為機組人員46歲病人（＃12610）於12月23日乘坐CX840到紐約，12月25日乘坐貨機 CX843回港，抵港後居於愉景灣蘅峰曦欣閣，與家人同住。張竹君指，病人除外出進行檢測外，大部分時間亦留在住所。該名病人曾於12月26日在愉景灣社區檢測中心檢測呈陰性，於12月27日早上7時多坐船往來石塘咀進行檢測，11時許回家。

一名初步確診患者曾於12月27日到訪九龍塘又一城蘋果專門店。（資料圖片）

與確診空少聚餐44歲男初步確診 曾到過又一城

今日新增的初步確診個案中，有一人亦為機組人員。其中一名44歲男子，他於12月22日乘CX2806到芝加哥進行商務艙工作，在22日至23日期間一人居於當地酒店。他其後於12月25日坐貨機CX2807回港。

他是今日確診空中服務員（＃12609）的朋友，曾於12月25日與該名空中服務員在住所屯門嘉悅半島一座聚餐。於12月27日曾於早上11時乘坐60X巴士到太子，再轉地鐵到九龍塘又一城蘋果專門店維理手機，再到望月樓與兩名家人吃飯，其後4時許乘坐地鐵到石塘咀檢測。張竹君指，當局在個案12609為初步陽性個案後，已即時將男子送往竹篙灣檢疫中心，相信該名病人會於今晚確診。