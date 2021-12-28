疫苗護照｜專家倡不打針不准上班　勞聯促勿一刀切　憂惹勞資矛盾

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日（28日）在電台節目提倡，港府應該參考外地做法於明年3月前推出「疫苗護照」，屆時不打針或不可上班及上學。袁國勇其後補充措施實際推行時，市民若持72小時內檢測陰性報告或醫生證明不適合打針應獲豁免。

有工會認為，疫苗護照不應該「一刀切」，可先以高危程度及接觸層面劃分工種，再逐步推行措施，例如機場員工、零售業、餐飲業則可在接種疫苗的措施上「做足啲」，更擔心若未來須由僱主負責監察員工是否有證明，會引起雙方矛盾。



疫苗護照｜袁國勇促明年3月前推行 不打針不能返工返學

工會倡按工種高危程度推疫苗護照

港九勞工社團聯會主席、候任立法會議員林振昇認為，可先以高危程度及接觸層面劃分工種，再逐步推行措施；例如部分經常接觸外地返港人士，或需要經常接觸人群的高危行業，例如機場員工、零售業、餐飲業，則可在接種疫苗的措施上「做足啲」。

林振昇：非高危工種如辦公室有冇需要強制打針呢？

他強調，相關措施不應該「一刀切」，當局應該思考非高危工種，例如辦公室等，「有冇需要（強制打針）呢？相信鼓勵嘅方式會比較好」，當局亦應該設彈性措施，讓部分因身體原因不適合打針的人士可獲豁免。

港九勞工社團聯會主席林振昇認為，可先以高危程度及接觸層面劃分工種，再逐步推行措施。（資料圖片）

憂僱主負責監察員工打針證明會惹爭拗

至於被問題措施實際推行的做法，林振昇指，若未來須由雇主負責監察員工是否有出示證明，擔心會引起雇主及雇員間的矛盾，「又要負責檢查，未必做到咁細緻，始終擔心有爭拗。」現時部分企業有為員工設「疫苗假期」，林振昇表示，若政府強制進入工作場所前必須出示證明，則應該要求所有企業與公務員做法睇齊，為員工提供「疫苗假期」。

圖為11月14日，奧地利維也納一間接種中心外，排着隊等候接種新冠疫苗的人。（Reuters）

奧地利政府要求進入工作場所 須出示打針或檢測證明

奧地利早前推出嚴厲措施，當地政府自上月起，要求所有不能夠排除與其他人接觸的工作場所員工，都必須出示接種疫苗、已康復證明或檢測呈陰性證明，方可進入工作場所。至於單獨工作以及毋須接觸其他人的工種，例如貨車司機等則可獲豁免。而出示有效證明後，在工作場所的員工可不用強制配戴口罩。另外，雇主需要隨機檢查員工的證明，若發現違法，員工最高罰 款500歐元（約4,000港元），雇主最高可罰 3600 歐元（約3.2萬港元）。不過，當局為確保公司及其員工不用承擔額外費用，檢測費將繼續由政府承擔。

當地政府亦曾就未接種疫苗的人士推行「禁足令」，未打疫苗的成年人須接受居家管制，除了購買生活必需品、工作或醫療等必須活動外，一律不得外出。奧地利政府早前亦表示，擬於明年2月起，對所有14歲或以上拒絕接種疫苗人士，每季罰款3,600歐元（約3.2萬港元），即平均每月1,200歐元。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為新加坡民眾11月18日進入商場前出示疫苗接種證明。（Reuters）

新加坡未打針須每日檢測方能上班

新加坡明年起亦就未打針人士進入工作場所設規限，所有未接種疫苗的人士都必須自費接受病毒檢測，並取得陰性結果後才可回到工作場所，而檢測報告的有效期為24小時。

以色列無明確規限 企業可決定是否要求員工出示證明

以色列亦進行「疫苗通行證」，已完成接種疫苗人士或新冠肺炎康復可取得「綠色通行證」推入大部份公眾場所，但就未有明確將要求涵蓋至所有工作工作場所，公司可以自行選擇是否強制員工出示「綠色通行證」方可進入處所。不過，當地政府要求醫生、護士等都必須疫苗，否則會被轉到不涉及與高危患者接觸的工作。