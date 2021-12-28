Omicron｜空手道運動員比賽後確診　港府未將哈薩克列高風險地區

新冠病毒變種病毒株Omicron在全球蔓延。政府今日（28日）公布，按最新疫情發展，將於12月31日凌晨零時起，指明文萊和巴拉圭為高風險A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，非香港居民不准入境。至今共有121個國家及地區被列入A組地區，佔全球國約六成，本港居民在回港前21日內曾踏足A組地區，如非已完成接種疫苗，也都不能直接來港。



多個地區的空手道選手早前到中亞哈薩克參加亞洲空手道錦標賽後，返回所在地後確診，更帶有Omicron；泰國全團確診，台灣22名選手逾半中招，本港患者包括全運會男子個人形銅牌劉知名等5名選手。但由於哈薩克未有Omicron個案，政府未有將該國列入A組地區。



港府將全球六成國家/地區列高風險地區

政府表示，因應文萊和巴拉圭確認發現Omicron個案，會將該等地區指明為A組指明地區，12月31日凌晨零時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。

香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

連同新增兩國，被港府列入高風險A組地區的國家及地區總共有121個，約佔全球六成國家。當中英國及美國、以及南非等12個非洲國家，更列「加強監測A組地區」，從該14國抵港的居民，首四日需在竹篙灣檢疫，餘下17日才可到預訂酒店。

港空手道運動員返港累計7人染疫

有5名香港空手道運動員早前從哈薩克經韓國返港後確診，包括劉知名，全基因組測序分析結果確認均帶有Omicron，該團隊已累計7人染疫。另外，台灣有22中央流行疫情指揮中心最新公布（28日），確認新Omicron個案當中有7宗為赴哈薩克參賽空手道代表團團員。

台灣團隊累計13人染疫，佔全隊逾半，當中7人帶Omicron。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，台灣、香港等病例都有報告指向Omicron變種病毒株，懷疑是選手互相傳染，他指哈薩克當地沒有病例，與當地有無進行基因定序作業有關。

泰國隊全團染疫，教練雅妮莎（Yanisa Torrattanawattana）稱團員確診是因為哈薩克主辦方的防疫管理措施鬆散，例如10天的賽程只有1次快篩檢查，而且比賽場地空氣不流通、練習場地壅擠、沒有保持社交距離。

▼香港空手道代表隊參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼

