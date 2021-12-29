強制檢測｜51處上榜　包括灣仔電腦城、拔萃女書院和恒隆中心

衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，食物及衞生局今日（29日）凌晨公布強制檢測公告，因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，有51個指明地方被納入強制檢測公告。

涉及個案中，包括3名由美國返港的本地機組人員，及一名同樣由美國返港、居於薄扶林寶翠園6座的15歲女病人。

上榜地點包括灣仔電腦城、恒隆中心、拔萃女書院、郵政總局，以及各區多間麥當勞和八方雲集等。



▼12月28日強制檢測公告詳情▼



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公告涉及的3名本地機組人員，其中一人12月21日經航班CX844前往美國，離港前於12月17日進行的病毒病檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX841於12月24日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。他12月26日於社區檢測中心檢測結果呈陽性，同日開始出現頭痛、流鼻水和咳嗽等病徵，Ct值約16-22。

另一名機組人員於12月23日經航班CX840前往美國，離港前於12月18及21日進行的病毒病檢測結果呈陰性。他從美國經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性，12月27日於社區檢測中心檢測結果呈陽性。他沒有病徵，Ct值約31-33。

44歲男機組人員曾與另一染疫機組人員接觸

另外一人為44歲男機組人員，居於屯門恆貴街1號嘉悅半島1座。他於12月14日於香港進行的病毒病檢測結果呈陰性，其後於12月22日離港前往美國。他從美國經航班CX2807於12月25日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性。病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，27日於社區檢測中心檢測結果呈初步陽性，他沒有病徵，Ct值少於30，涉及N501Y和T478K變異病毒株。流行病學調查顯示，他曾於12月25日在家中與上述第一名機組人員有接觸。他於5月29日及6月19日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

15歲女病人居於薄扶林寶翠園6座

公告涉及一名15歲女病人，居於薄扶林寶翠園6座。她於12月15日前往美國。她從美國乘搭航班CX893於12月26日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。根據從加強監測A組指明地區（高風險）抵港人士規定，她在竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫，期間於12月27日的樣本呈初步陽性。病人於12月28日出現病徵。她於6月19日及7月10日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至12月29日)▼



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納入強檢通告的人士，除非曾於12月26至28日接受檢測，否則都需於12月30日或之前接受檢測。

香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）爆流感

另外，由於香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校被納入強制檢測公告。任何在12月15日至12月28日期間曾身處該校超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於12月30日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2022年1月1日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在12月26日至12月28日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。