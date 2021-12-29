新冠肺炎．12.29｜Omicron累計增至70宗　港終列哈薩克高風險區

本港今日(29日)新增14宗輸入個案，以及再有12宗已確診個案為Omicron，今日有11宗屬帶有N501Y+T478K變種病毒的疑Omicron病例，包括3名機組人員及一名抵港菲傭，一名15歲女拔生到美國後返港後竹篙灣隔離期間確診，因離港不足21日，其居所薄扶林寶翠園6座需強檢。

今日初步確診少於15宗。



▼12月29日強制檢測公告▼



強制檢測｜冼次雲小學男職員遊英返港初確診 住所學校5處上榜

【00:33】新冠肺炎疫情下，變種病毒Omicron全球肆虐。衞生防護中心12月29日晚上公布，一名46歲已打齊3劑疫苗的男子初確診，暫列輸入個案。他12月17日由香港前往英國，本周一（27日）經芬蘭抵港，機場檢測陰性後到竹篙灣檢疫，至周二（28日）樣本初陽，變異病毒株檢測結果待定。



由於他潛伏期內曾在港逗留，政府周三晚上（29日）公布，5處被納強制檢測公告，包括其住所大圍的金禧花園1座、工作地點東華三院冼次雲小學，以及九龍塘又一城百佳超市「Taste」、沙田置富第一城「星巴克咖啡」和沙田新城市廣場一期Shake Shack。



另有9個處所須再強檢。

新冠疫苗｜中年男子冬至亡 死前14日內曾打疫苗 初步涉心臟病

【21:24】衞生署今日（29日）公布新冠疫苗接種計劃的最新監測數據，截至本月26日，累計有52宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，按周增加一宗。衞生署表示，個案為一名55歲男子，他在12月21日（冬至）死亡，死前曾接種科興疫苗。據衞生署記錄，該中年男子患有高血壓及膀胱結石，初步解剖發現是主動脈撕裂引致的心包充血，須待因果關係評估結果。

▼香港空手道代表隊到哈薩克參加「亞洲空手道錦標賽」情況▼



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Omicron｜港列哈薩克最高風險地區 劉知名等5人空手道賽後確診

【20:19】食物及衞生局公布，將於2022年1月1日凌晨零時起，指明哈薩克斯坦和緬甸為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

哈薩克目前未有公布Omicron個案，當局解釋，因應早前發現五宗由哈薩克輸入香港的Omicron個案（即劉知名等五名空手道運動員），元旦起將哈薩克列為「加強監測A組地區」檢疫及檢測安排。曾於21天內逗留「加強監測A組地區」的抵港香港居民，須先到竹篙灣檢疫中心進行四天強制檢疫，其間每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察其健康狀況。有關人士其後會於抵港第五天由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的17天強制檢疫，及於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

當局又指，因應緬甸確認發現Omicron個案，政府也由元旦起將該國指明為A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

▼12月28日強制檢測公告詳情▼



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新冠肺炎｜澳門添一宗Omicron 62歲男聖誕由美國經新加坡返澳

【19:54】澳門政府公布，本月27日確診的62歲男子，其病毒基因測序結果今日（29日）出爐，證帶變種病毒株Omicron，令澳門累計Omicron個案升至兩宗，均為輸入個案。



是次新Omicron個案在12月25日由美國出發，經新加坡返澳門，於機場入境時被驗到陽性。

新冠疫苗｜港大袁國勇團隊研究突破 可中和Omicron等變種病毒

【19:15】香港大學李嘉誠醫學院公布，研究團隊發現，以PD1-受體結合域核酸疫苗（PD1-RBD-DNA）作第一劑接種，再以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗加強免疫，在兩種動物模型中，此做法不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔。另外，疫苗誘導的抗體也交叉中和了多個變種病毒，包括Alpha、Beta以及Delta。



領導研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇指，正開展兩種疫苗的臨床測試。共同領導研究的港大醫學院微生物學系教授兼愛滋病研究所所長陳志偉則表示，現時團隊已研發出針對Omicron的PD1-核酸疫苗，不過因本港缺乏大量生產疫苗的製造廠商，嚴重拖延疫苗在臨床上的轉化使用。

港大團隊指，研究的PD1-RBD-DNA，再聯合以減活流感病毒為載體的噴鼻式疫苗（LAIV-HK68-RBD）加強方案，在小鼠模型中發現不但能保護肺部免受感染，同時預防病毒感染鼻腔。（港大提供）

新巴城巴工會引述資方連續3年凍薪 明年1月發雙糧及4000元獎金

【19:22】新巴及城巴近年錄得虧損，並已連續兩年凍薪。今日﹙29日﹚兩巴工會與管理層商討薪酬事宜，有工會表示，會上公司管理層宣布明年不會加薪，即連續3年凍薪，但將會發放與雙糧相若的年終酬金，以及一筆4,000元的特別獎金。

新巴城巴工會引述資方連續3年凍薪。（黃偉倫攝）

Omicron｜再增12宗 半數平安夜坐國泰倫敦航班抵港 累計70宗

【18:49】新冠病毒變種病毒株Omicron全球大爆發，衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，公共衞生化驗服務處確認早前確診個案中，再多12人帶Omicron，其中六人同在12月24日乘搭國泰航空航班CX 252，由英國倫敦抵港，其中一人坐商務艙，其餘五人坐靠近機尾位置的經濟客艙。

國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，國泰遂收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。(資料圖片)

Omicron｜竹篙灣1月起停收外傭預約 如檢疫中將被轉往麗豪航天城

【18:45】政府今日（29日）宣布，大嶼山麗豪航天城酒店將於明年一月起，新增為外籍家庭傭工指定檢疫設施。政府發言人指，因應Omicron變異病毒株在全球快速擴散，政府有必要預留竹篙灣檢疫中心全數房間作檢疫用途，故由明年1月3日起，檢疫中心第一期及第二期將停止接受來港工作的外傭預約。

已入住檢疫中心的外傭，如果強制檢疫令完成日期為2022年1月5日前，將會繼續於檢疫中心完成檢疫；若外傭完成檢疫期後1月5日或之後，政府會安排外傭由1月1日起，分批遷往麗豪航天城酒店繼續檢疫。

另外，已預約但尚未入住檢疫中心的外傭，如原定入住檢疫中心的日期為1月1日或之後，政府會安排外傭於抵港後直接入住麗豪航天城酒店。有關安排下，外傭、僱主及職業介紹所無須為此承擔額外開支或作出額外安排。

拔萃女書院中四生出遊美國返港確診 國泰美加兩線禁載客來港14日

【17:42】衞生署衞生防護中心公布，今日（29日）新增14宗輸入個案。其中個案12617涉及一名15歲女病人，為拔萃女書院學生，她居於薄扶林寶翠園6座，於12月15日前往美國，在12月26日從美國乘搭航班CX893抵港，在臨時樣本採集中心檢測結果呈陰性，入住竹篙灣檢疫中心接受首四天檢疫期間，於12月27日即抵港後第二日樣本呈陽性。她於12月28日出現喉嚨痛的病徵，病毒Ct值少於30。

衞生署衞生防護中心指，為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。中心昨日（28日）因應四宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，其中包括拔萃女書院，相該該名15歲女病人為女拔中四學生。《香港01》正就個案向校方查詢。

今日新增輸入個案中，一人為女拔萃女書院中四生。（資料圖片）

通關｜李家超：積極研究疫苗護照 通關到了衝線階段 快有好消息

【16:10】香港與內地通關仍未落實，負責商討通關的政務司司長李家超表示，推展工作一直未停，多次與內地政府緊密聯繫，他感謝中央重視通關訴求，又感謝港澳辦、廣東省政府的工作，港府已跟深圳市及珠海市政府成立專班，就通關事宜作全面準備，目標是「隨時候命」。



他形容自己是「謹慎的人」，「我對於通關信心樂觀兼有信心，我性格咁謹慎都有信心同樂觀，呢個係清晰嘅」。他指通關已到衝線階段，希望市民繼續做好防疫工作，特別是接種疫苗，希望盡快有好消息公布。

港大調查發現家庭月入超過4萬元 應對「疫境」能力較高

【13:47】香港大學醫學院委托香港民意研究所，進行「疫情下應對困境的能力、家庭幸福與創新家庭服務關係」為主題調查。結果發現，近五成四受訪者表示，對家庭應對困境的能力屬高水平，當中較年長（即55至64歲及65歲以上群組）、教育程度較高、家庭收入較高(即家庭月入超過4萬元)的受訪者，在應對困境能力亦較高。



計劃研究員、港大李嘉誠醫學院護理學院副教授王文炳估計，年紀較大的人士，所面對過的困境較多，例如曾面對過沙士疫情等， 變相在今次疫情下「有經驗知道點應對」；加上疫情下部分年輕人可能正在上學或剛就業，所面對的困境和打擊亦會較大。

Omicron｜持金巴12.30至1.9車票往珠順延一日登車 周四變相無車

【13:26】本港與內地通關在即，但期限未定，現時以陸路來往香港及澳門、內地地區等可乘坐港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）。今日（29日）港珠澳大橋穿梭巴士宣布，因應廣東防疫指揮部命令及防疫工作的需要，已購買12月30日至1月9日由香港前往珠海車票乘客，須順延一天乘車，但班次時間不變。換言之，明日（30日，星期四）變相無金巴經經大橋往珠海。

新冠肺炎｜物流業指收緊檢疫失人手 憂成本升三成或轉嫁消費者

【10:58】衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，當中5宗帶變種病毒，料屬變種病毒株Omicron，包括兩名國泰航空男空中服務員。政府將要求抵港的機組人員首3日必須住檢疫酒店後才能回家監察，以減低風險。



香港物流協會會長袁美儀今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，3日的酒店檢疫期可以接受，不過料有10%的人手會考慮停飛，擔心若再加辣會影響貨運安排。她指，一旦増加日數，成本將會上升，升幅最少為30%，最終會轉嫁消費者。

新冠肺炎｜收緊機組人員檢疫 曾祈殷指屬好的起步點 倡設罰則

【09:25】機組人員檢疫收緊，政府即將要求抵港的機員首三日必須住檢疫酒店，之後才能回家監察，以減低風險。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（29日）在港台節目《千禧年代》指，新措施有幫助，為「好的起步點」。雖然不贊成居家檢疫，相信政府與航空公司有溝通，新措施可以平衡防疫及業界需要。不過，他指政府有需要加入法律上罰則，並審視其他可以減少機組人員入社區的安排。

封區檢測｜愉景灣蘅峰曦欣閣、屯門嘉悅半島1座完成強檢 零確診

【06:37】政府昨日（28日）圍封愉景灣蘅峰曦欣閣、屯門嘉悅半島1座進行封區檢測。至清晨約6時，政府宣布完成兩個地點的強制檢測行動，沒有發現確診個案。

▼12月28日強制檢測公告詳情▼



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強制檢測｜51處上榜 包括灣仔電腦城、拔萃女書院和恒隆中心

【05:34】衞生署昨日（28日）公布新增6宗新冠病毒確診個案，食物及衞生局今日（29日）凌晨公布強制檢測公告，因應4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診或確診輸入個案，有51個指明地方被納入強制檢測公告。



涉及個案中，包括3名由美國返港的本地機組人員，及一名同樣由美國返港、居於薄扶林寶翠園6座的15歲女病人。



上榜地點包括灣仔電腦城、恒隆中心、拔萃女書院、郵政總局，以及各區多間麥當勞和八方雲集等。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



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