新冠肺炎｜明年3月底前屆滿外傭合約可延半年　中介：外傭荒未解

疫情反覆，Omicron威脅升溫，新外傭來港更難。勞工處今日（28日）宣布容許僱主延長其即將離任外傭現行合約有效期限，所有在明年年三月三十一日或之前屆滿外傭合約，勞工處處長已原則上同意，可在僱主及外傭同意下延長最多六個月，但今年九月二十八日宣布彈性安排下已獲准延長的合約，再度延長合約有效期限申請將不獲考慮。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民認為有關措施可幫到部分家庭，但政府原本有意本月再開放多一間外傭檢疫酒店，惜Omicron威脅下相信有關安排已暫緩，估計目前仍有5000名外傭等候來港：「啲房都係難搶，起碼半年先消化到，外傭荒未緩解過。」



合約延長最多六個月後新外傭仍未能來港 勞工處建議與現任外傭續約

勞工處表示會繼續實施早前的措施，容許僱主延長其即將離任外傭的現行合約有效期限，就所有在二○二二年三月三十一日或之前屆滿的外傭合約，該處處長已原則上同意，「標準僱傭合約」第二條款所訂明的僱傭期可在僱主及外傭同意下，延長最多六個月。然而，如合約早前已根據包括二○二一年九月二十八日宣布的彈性安排下獲准延長，其再度延長合約有效期限的申請將不獲考慮。

勞工處指，如新聘外傭未能於上述六個月的延長期內獲安排來港，而僱主需在該六個月的延長期後繼續聘請外傭，僱主應考慮申請與現任外傭續約。

勞工處又稱，在現行制度下，外傭在現行合約屆滿後跟相同的僱主續約，或將會與新僱主開展新合約，可在其原僱主或新僱主同意下，向入境處申請延後返回原居地，有關延後以由現行合約完結後起計不超過一年為限。

因應疫情，政府會進一步延長現行的彈性安排，如外傭未能在上述的一年期內返回原居地，在其僱主同意下，向入境處申請進一步延長逗留期限直至合約完結，以便在該段期間返回原居地。

5000等候來港外傭需半年消化 張結民：Omicron咁勁原本話加開酒店應已暫緩

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民稱，即使政府早前開放多一間檢疫酒店後，共有約2000個單位，但每星期開放一次的350個檢疫房間，每次也是5分鐘即爆滿，估計目前仍有約5000名外傭等候來港，外傭荒至少半年才有望紓緩：「原本話今個月多一個酒店，但最近Omicron咁勁，相信無咁快會加到。」