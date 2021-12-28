新冠肺炎｜累計3人本港飛抵上海檢疫期間確診　巧合同日已帶病毒

衞生署近日接獲上海衞建委通報，有香港居民或經香港飛抵當地的人士，在檢疫期間確診。除了日前確診的科大女研究生（本月23日確診）及愛立信男職員（24日確診），原來尚有一名在11日抵達上海浦東國際機場的內地船員，在當地隔離觀察期間出現症狀，也於24日確診。
三人由港出發日期分別為 12月5日、11日及19日，乘搭東方航空或香港航空客機。衞生署昨日（27日）澄清愛立信男職員並沒有病徵，不過他在22日的檢測的結果呈陽性，而科大女研究生及男船員都在22日出現症狀，其後檢測呈陽性確診，情況巧合。
愛立信男職員派駐數碼通工作 未有病徵
衞生防護中心昨晚公布，正調查1宗上海確診的香港居民個案，涉及一名26歲男病人。他為愛立信（中國）有限公司員工，被派駐到數碼通電訊有限公司於九龍灣國際展貿中心9樓901至923室的辦公室工作。他在港居於將軍澳站上蓋九龍東皇冠假日酒店。
患者於12月19日由香港乘坐東方航空航班MU508前往上海。中心澄清指，根據最新流行病學調查，他並無病徵，於22日在當地檢測並發現為陽性，在24日於當地確認為確診個案。他於5月13日及6月27日，曾於內地接種兩劑科興疫苗。
根據衞生防護中心日前另公布，接獲當地通報，一名本月5日由港飛往上海的科大女研究生，在尚餘4的「疫監」時，於22日發病，翌日列為確診。
第三名患者為寧波來港男員 在港兩日均在船上工作
上海衞建委網頁除了有列該愛立信男職員個案，尚有一宗涉及香港的病例。患者爲中國籍，提及他在香港工作，自香港出發，於12月11日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲确診病例。
衞生防護中心昨表示，該個案為一名26歲男船員。病人由寧波乘坐貨船Bindi Ipsa於12月9日抵港，期間一直於船上工作，並於10日深夜經點對點交通到達香港國際機場，並於11日乘坐香港航空航班HX236前往上海，該貨船亦於10日離港。其後病人於12月22日出現病徵，24日在當地檢測的結果呈陽性。他分別於7月5日及7月26日，於內地先後接種一劑國藥疫苗及科興疫苗。
▼12月26日強制檢測公告詳情▼
同在22日發病或已帶病毒 三種可能染疫途徑
即12月合共有3人由香港至上海後確診。他們未有重疊行蹤，只是科大女研究生及男船員都在22日發病；而愛立信男職員則沒有症狀，不知何時已中招，但他在22日的採樣檢測樣本呈陽性，顯示他最遲在22日已染疫。三人染疫途徑不明，是否住同一檢疫酒店也未知，若非當地受感染，剩下可能性是在2.5小時的航程中被機上患者傳染，或是在香港已中招。