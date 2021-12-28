新冠肺炎｜累計3人本港飛抵上海檢疫期間確診　巧合同日已帶病毒

衞生署近日接獲上海衞建委通報，有香港居民或經香港飛抵當地的人士，在檢疫期間確診。除了日前確診的科大女研究生（本月23日確診）及愛立信男職員（24日確診），原來尚有一名在11日抵達上海浦東國際機場的內地船員，在當地隔離觀察期間出現症狀，也於24日確診。



三人由港出發日期分別為 12月5日、11日及19日，乘搭東方航空或香港航空客機。衞生署昨日（27日）澄清愛立信男職員並沒有病徵，不過他在22日的檢測的結果呈陽性，而科大女研究生及男船員都在22日出現症狀，其後檢測呈陽性確診，情況巧合。



近日有多名本港居民在抵達上海或檢疫期間確診新冠病毒病。（資料圖片)

愛立信男職員派駐數碼通工作 未有病徵

衞生防護中心昨晚公布，正調查1宗上海確診的香港居民個案，涉及一名26歲男病人。他為愛立信（中國）有限公司員工，被派駐到數碼通電訊有限公司於九龍灣國際展貿中心9樓901至923室的辦公室工作。他在港居於將軍澳站上蓋九龍東皇冠假日酒店。

患者於12月19日由香港乘坐東方航空航班MU508前往上海。中心澄清指，根據最新流行病學調查，他並無病徵，於22日在當地檢測並發現為陽性，在24日於當地確認為確診個案。他於5月13日及6月27日，曾於內地接種兩劑科興疫苗。

根據衞生防護中心日前另公布，接獲當地通報，一名本月5日由港飛往上海的科大女研究生，在尚餘4的「疫監」時，於22日發病，翌日列為確診。

愛立信男職員在九龍灣國際展貿中心數碼通電訊有限公司辦公室工作。（九龍灣國際展貿中心網頁圖片）

第三名患者為寧波來港男員 在港兩日均在船上工作

上海衞建委網頁除了有列該愛立信男職員個案，尚有一宗涉及香港的病例。患者爲中國籍，提及他在香港工作，自香港出發，於12月11日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀，綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷爲确診病例。

衞生防護中心昨表示，該個案為一名26歲男船員。病人由寧波乘坐貨船Bindi Ipsa於12月9日抵港，期間一直於船上工作，並於10日深夜經點對點交通到達香港國際機場，並於11日乘坐香港航空航班HX236前往上海，該貨船亦於10日離港。其後病人於12月22日出現病徵，24日在當地檢測的結果呈陽性。他分別於7月5日及7月26日，於內地先後接種一劑國藥疫苗及科興疫苗。

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同在22日發病或已帶病毒 三種可能染疫途徑

即12月合共有3人由香港至上海後確診。他們未有重疊行蹤，只是科大女研究生及男船員都在22日發病；而愛立信男職員則沒有症狀，不知何時已中招，但他在22日的採樣檢測樣本呈陽性，顯示他最遲在22日已染疫。三人染疫途徑不明，是否住同一檢疫酒店也未知，若非當地受感染，剩下可能性是在2.5小時的航程中被機上患者傳染，或是在香港已中招。