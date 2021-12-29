Goji Studios結業　2000客非全獲過渡安排　投訴額最高涉40萬元

連鎖健身中心Goji Studios日前宣布全線結業，關閉旗下全線4間中心。香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩今日（29日）於港台節目《千禧年代》指，4間中心涉及約200名員工，部份有較多經驗的教練已獲其他健身中心聘請。而受影響的約2000名顧客料非全部人過渡到physical舒適堡，包括月繳及買堂的客人，相信有足夠能力吸納。



消委會總幹事黃鳳嫻提到，截至昨日下午5時，消委會收到117宗投訴，涉款236萬。當中，涉款最多的苦主涉款40萬元。



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香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指，4間中心涉及約200名員工，當中有約30人已獲其他健身中心聘請，他們多為年資較長的健身教練。疫情間雖有不少健身中心開業，不過料仍難吸納全部受影響的員工。

Goji Studios安排會員轉至Physical舒適堡完成剩餘會籍及私人教練課程，李粵閩估計受影響的客人約有2000人，不過非全部人會過渡，當中如每月繳付費用的會員或會停約，而部份買堂訓練的會員亦未必會轉到舒適堡上堂，因他們的指定教練或未獲聘請。他估計舒適堡有能力吸納其餘的會員，並能節省宣傳費吸納新客，安排較過往理想。他指業界已渡過最差的時候，不過由於租金仍屬最大的支出，希望大業主可向業界提供租金優惠。

消委會總幹事黃鳳嫻。（資料圖片）

消委會籲消費者勿期望可全額退款

消委會總幹事黃鳳嫻於同一節目指，過渡安排未必對客人百份百公平，因他們於選擇健身中心時有個人考量，加上他們因應不同的推廣計劃，條款及餘額亦有所不同。她提醒受影響的客人應要查閱合約，並檢查使用紀錄確定剩餘的堂數、金額等。她又指，因使用不同的付款方法影響追討，加上商戶需要先償還款項予優先債權人，消費者不應有過高期望可獲全額退款。

她提到，截至昨日下午5時，消委會收到117宗投訴，涉款236萬。當中，涉款最多的苦主涉款40萬元，除了基本會藉之外，亦佔有高額的私人教練課程，每次涉數百元至數千元不等，暫時未能作出退款。