Omicron｜再增12宗　半數平安夜坐國泰倫敦航班抵港　累計70宗

新冠病毒變種病毒株Omicron全球大爆發，衞生署衞生防護中心今日（29日）公布，公共衞生化驗服務處確認早前確診個案中，再多12人帶Omicron，其中六人同在12月24日乘搭國泰航空航班CX 252，由英國倫敦抵港，其中一人坐商務艙，其餘五人坐靠近機尾位置的經濟客艙。



國泰航空一周內接連有3名機師從德國法蘭克福抵港後豁免檢疫期間確診，國泰遂收緊機組人員返港豁免檢疫指引，回港首3天每日只准最多離家兩小時。(資料圖片)

衞生署衞生防護中心公布，據公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案12578、12579、12581、12582、12583、12584、12585、12586、12588、12591、12593和12594均帶變異病毒株Omicron。

是次新增確認的Omicron為4男8女，年齡介乎19至79歲，其中十人在抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，兩人於檢疫期間確診。其中1人從印度來港、1人由美國經加拿大來港、1人從法國經荷蘭來港、1人從南非經埃塞俄比亞來港，以及1人從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國來港。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



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5名感染Omicron國泰乘客座位相近

翻查紀錄，是次新確認帶Omicron的12人中，有6人在12月24日乘坐CX252航班由英國倫敦抵港。

翻查資料，當日航班應為A35K飛機，即是空中巴士生產的A350系列機種，意味著除了坐14D座位的12579個案是商務艙乘客外，其餘5人連同早前確診者均坐在機尾的經濟客艙，12581個案坐61D、12582坐63K、12583坐72G 、12584坐64K 、12585坐68D。